Social 09-10-2025

Cata, conversación y guitarra: Villa Alegre y San Javier presentaron sus nuevos vinos a restaurantes en Santiago

- Los fundadores de 6 viñas familiares de esa tradicional zona vitivinícola del Maule se reunieron con representantes del sector gastronómico, en una iniciativa organizada por la sommelier Mariana Martínez junto a INDAP.

Frente a frente, 6 viticultores de Villa Alegre y San Javier y 8 restaurantes y bares de Santiago con vocación por las propuestas de autor, y, entre ellos, un set de vinos cargados de novedad y tradición para degustar y conversar. Estos fueron los actores de la fructífera rueda de negocios entre destacadas viñas familiares de esas comunas del Maule y potenciales clientes, en un bar especializado en Santiago.

El evento, rico en sabores, aromas, conversación y hasta una improvisada sesión de guitarreo campesino que ofreció uno de los productores como broche de cierre de la jornada, lo convocó la agencia de área de INDAP San Javier junto a la periodista y sommelier Mariana Martínez, gestora comercial que trabaja con este servicio para abrir mercados a las viñas de esa tradicional zona vinera.

La cita, en el bar tienda Les Dix Vins de Vitacura, escenario adhok repleto de vinos de alta calidad de Chile y el mundo, quesos y tablas, puso en primera línea a las viñas La Campiña, Lacre Rojo, San Serafín, Entre Rosas y Parras, Caliboro Aventura y Perucich. Se trata de empresas familiares, herederas de la tradición en esta cuna del vino chileno, y al mismo tiempo un ejemplo de agregación de valor e innovación, con reconocimientos en certámenes especializados nacionales e internacionales, y que cuentan con apoyo de INDAP y su estrategia de vinos que focaliza desde fondos para infraestructura hasta asesorías enológicas y comerciales.

Atentos a cada una de las presentaciones estuvieron los ejecutivos, fundadores, chefs y encargados de barras de restaurantes y bares especializados en vinos y productos con identidad local y trazabilidad como Cora Bistró, Pulpería Santa Elvira, Oda, Le Bistrot Lastarria, VidaWines, Mayan Terraza Bar, y Pristino, además de sitios informativos del rubro como la Guía Comino y Jengibre de El Mostrador.

Sobre cepas patrimoniales versátiles y resilientes como las emblemáticas país y moscatel de Alejandría, las del siglo pasado que adoptaron estas viñas, cultivos sin químicos, entornos de bosque nativo, cambio climático, y especialmente décadas de historia familiar, trataron las conversaciones entorno a las más nuevas propuestas de estos viñateros que demostraron la variedad que ofrece ese valle marcado por el río Loncomilla.

El espumante tinto país 2024 Huaso Opazo (Caliboro), el Carméneré 2024 (Alto la Campiña), un semillón 2025 (San Serafín), el Jardín de Rosa blend blanco semillón-moscatel 2024 (Entre Rosas y Parras), un torontel (Lacre Rojo) y un late harvest rosé sauvignon blanc y carméneré (Perucich), fueron las propuestas que centraron la atención.

Paola Perucich, hija de Guido Perucich de Villa Alegre, que en el último Catador World Wines Awards logró Gran Oro y el título de Mejor Vino Campesino para su reserva Perucich cabernet sauvignon 2017, destacó la importancia de estos espacios de relación con los mercados ya que aquí está hoy una de las mayores dificultades. “Extraordinario. Me encantó la acogida que tuvimos. Es muy difícil llegar al mercado santiaguino, y esta iniciativa dio también espacio para conversar, contar la historia de nosotros, cómo llegó este vino a la botella, las manos que hay detrás que son las de mi padre y el cariño y amor que le tiene a la tierra, a la parra, a la uva, a todo”, comentó.



