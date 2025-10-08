miércoles 08 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Crónica 08-10-2025
    Catalina Barahona asume como Seremi de la Mujer en el Maule
    Catalina Ignacia Barahona Vergara, asumió ayer como Secretaria Regional de la Mujer y la Equidad de Género de Maule. Administradora pública y cientista política titulada en la Universidad de Talca, ha complementado su formación académica con cursos y diplomado sobre planificación estratégica y control de gestión.
    Se ha desempeñado como coordinadora de programas de integración social y coordinadora de contenidos normativos y gestión interna, entre otras labores ligadas a optimización de procesos internos.
    Desde 2020 a la fecha ha ejercido como coordinadora y supervisora de una consultora educacional, cargo donde se ha especializado en el acompañamiento del cumplimiento de la normativa exigida a los colegios en los ámbitos escolar.
    Freddy Mora

