Crónica 08-10-2025

Catalina Barahona asume como Seremi de la Mujer en el Maule

Catalina Ignacia Barahona Vergara, asumió ayer como Secretaria Regional de la Mujer y la Equidad de Género de Maule. Administradora pública y cientista política titulada en la Universidad de Talca, ha complementado su formación académica con cursos y diplomado sobre planificación estratégica y control de gestión.

Se ha desempeñado como coordinadora de programas de integración social y coordinadora de contenidos normativos y gestión interna, entre otras labores ligadas a optimización de procesos internos.

Desde 2020 a la fecha ha ejercido como coordinadora y supervisora de una consultora educacional, cargo donde se ha especializado en el acompañamiento del cumplimiento de la normativa exigida a los colegios en los ámbitos escolar.

