Opinión 15-05-2025

Catalina Bertucci Mora, en concierto (excelsa cantante soprano chilena)

Manuel Quevedo Méndez



Tremenda carrera de Catalina Bertucci Mora, como soprano en el canto lírico mundial. Y no es exageración al señalar que sus logros y éxitos, son el sustento de un hermoso camino que la tiene en un lugar de privilegio en la música clásica.

Hacemos un recuerdo de su vida estudiantil secundaria, en el anuario escolar 1998, del Instituto Linares, su colegio, y rescatamos exactamente lo que sus compañeros expresaron sobre Catalina.

Aquí está la descripción: “…llegó calladita, con mirada inocente, hasta se podría decir que un poco tímida. Pero, de repente un fuerte y melodioso grito en Do mayor, nos reveló su verdadera identidad.

La Cata llegó a nuestro curso en sexto básico, integrándose rápidamente a las más bulliciosas conversaciones que la enviaron, en más de una oportunidad, a reflexionar al pasillo.

Artista de corazón; nadie desconoce sus grandes dotes musicales. Su voz se ha transformado en el amuleto de nuestro curso, representándonos y haciéndonos triunfadores de todos los festivales del colegio; así como, también, en el sur de Chile para la gira de estudios.

La vimos sacándonos de apuros para las misas del curso, a las que siempre llegaba con su carreteada guitarra, algunas veces acompañada de su mamá, y siempre diciendo: “canten conmigo, que estoy ronca”.

Este año (1998) año nos representó, junto a algunos compañeros, en el programa “Cita con la Educación”; haciendo ver que también tenía aptitudes de locutora. Además, pudimos verla con el hacha al hombro para sus soñados trabajos de invierno y también recorriendo las calles de Santiago, para el Encuentro Continental de Jóvenes.

Muy buena amiga, la Cata siempre tiene una sonrisa que regalarnos y su alegre personalidad nos hace olvidar, aunque sea por un momento, nuestros problemas y preocupaciones.

Y en su futuro… ¡música!, su pasión. No nos sorprenderemos si, en algunos años más, te vemos en un importante escenario, porque el entusiasmo que depositas en todo lo que te propones, te hará, en lo que sea en tu vida, como siempre… ¡la mejor!, y así te recordaremos” (Anuario Instituto Linares, reseñas individuales de 4° medio A, 1998)

Vemos una entrevista, en un medio digital, “mis inicios fueron con la Tía Mirta Bustamante, mi familia vivía en Talca (tenía 6-7 años), y mi mamá me inscribió en el Coro de Niños de la Universidad de Talca. Luego nos trasladamos a Linares, y seguí participando en el coro. Producto de no tener claro, a qué postular para la universidad, la Tía Mirta me sugirió y me preparó con algunos temas, para postular a la PUC. Ingresé sin saber leer música y nada de armonía, me dediqué a estudiar y se hizo un poco más fácil. Era bastante entretenido, recuerdo, con los profesores de composición, en el Campus Oriente, en un ambiente bastante agradable para estudiar y compartir”.

La soprano chilena realizó sus estudios en la Pontificia Universidad Católica de Chile con la maestra María Soledad Díaz. Becada por excelencia académica, por la misma universidad, así como por los Amigos del Teatro Municipal. Luego de titularse con distinción máxima, emigra a Alemania, donde se perfecciona con la maestra Bárbara Schlick en la Escuela Superior de Música de Colonia, becada por el Fondo de la Música del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; más tarde con Gerhild Romberger en la Escuela Superior de Música de Detmold. Además, se perfecciona, visitando clases magistrales de Andreas Scholl, Margreet Honig, Angelika Kirchschlager, András Schiff y Hedwig Fassbender.

Como solista de concierto, se destacan sus participaciones en diversos oratorios y recitales con los directores y orquestas más importantes del país. En Alemania ha desarrollado un amplio repertorio como solista invitada en obras de Bach, Mozart, Haydn, Händel, Brahms, Mendelssohn, Rossini y Dvořák, entre otros.

Catalina, ha sido premiada en diferentes concursos internacionales de canto, como en el XXXV Concurso Internacional de Interpretación Musical Dr. Luis Sigall, en Chile, donde recibió el Primer Premio “Izidor Handler”, Mejor Interpretación de la Obra Chilena Obligatoria y Premio del Público; y en el Concurso Internacional de Canto "Vokal Genial" en München, donde obtiene el Segundo Lugar, Premio de la Münchner Rundfunkorchester (consistente en la grabación de un cd con la misma orquesta) y Premio del Público. Además, es becaria de la Asociación Richard Wagner de Solingen/Bergisch Land.



Entre los años 2009 - 2012, miembro estable del ensamble de solistas del teatro de ópera Landestheater Detmold, Alemania, interpretando los roles más importantes de su repertorio. Desde entonces se desempeña como como solista invitada en el Staatstheater Darmstadt, Teatro Municipal de Santiago, Teatro Regional de Rancagua, Ópera de Lausanne (su debut en Suiza, dirigida por Diego Fasolis), Staatsoperette Dresden y Theater Freiburg, Festival de Händel en Halle, Ekhof Festival en Gotha, Festival de Música Antigua en Knechtsteden, entre otros.

En diciembre del 2016 debuta junto a la Gewandhausorchester y el Thomanerchor bajo la batuta del Thomaskantor Gotthold Schwarz con el Oratorio de Navidad de Bach, en la Iglesia Santo Tomás de Leipzig.

Al año siguiente debuta, interpretando cantatas de Bach, gira europea con la Amsterdam Baroque Orchester & Choir, bajo la dirección de Ton Koopman.

Diversas grabaciones en cd cuentan con su participación, como la obra "Luther in Worms" de Ludwig Meinardus, junto con Concerto Köln bajo la dirección de Hermann Max, "Feuersnot" de Richard Strauss con la Münchner Rundfunkorchester bajo la dirección de Ulf Schirmer y “Dornröschen” de Reinecke.

La cantante chilena mantiene su agenda ocupada por oratorios, en toda Europa y siendo invitada habitual de la Staatsoperette Dresden, canta como invitada en la Volksoper Wien, Austria, e hizo su debut en el Hessisches Staatstheater Wiesbaden. Mayo de 2019, hizo un exitoso recital con el famoso pianista Helmut Deutsch en el Teatro del Lago, Puerto Varas, Chile.

Volviendo al anuario de 1998, de su colegio en Linares, sus compañeros de curso, al redactar quién era Catalina Bertucci Mora, no se equivocaron. El noventa y nueve por ciento de lo que allí se registró, ya está cumplido con creces y sigue creciendo.

Después de cada actuación como solista y/o en un grupo, las opiniones del público asistente, expresan que Catalina interpreta expresando que su canto tiene un timbre expresivo, colorido y musical. En canto y actuación se lleva la mayor ovación final y la convierte en lo más apreciado de cada obra. Notable manejo escénico y un trabajo de canto, dan cuenta del excelente nivel alcanzado por la soprano chilena, radicada en Alemania.

Muy segura en lo vocal y en lo actoral, excelente trabajo, gran manejo de su poderosa y hermosa voz, además su rol cautiva plenamente al público. Extraordinaria en todo sentido, gran voz, gran actriz, espléndida.

La soprano chilena, radicada en Alemania, Catalina Bertucci Mora, con la suficiente dosis de coquetería y humanidad, canta con seguridad, buen manejo actoral; excelsa cantante soprano.

Juan Carlos y María Soledad, sus padres, pueden estar orgullosos de Catalina, al igual que su familia y compañeros de la promoción 1998 del Instituto Linares, que viene a encontrarse con ellos, y mostrarles a ellos y a los linarenses, que el éxito soñado en su juventud se pudo lograr. Pero, no basta con soñarlo, también hay que aportar dedicación, sacrificio y concluir en un metódico trabajo, para llegar a la meta.

Bienvenida a tu ciudad adoptiva, Catalina, para mostrar que tus compañeros de cuarto medio tenían la razón. Muchos de ellos estarán contigo, este 16 de mayo, en el Teatro Municipal de Linares, comprobando y presenciando el recital de canto docto, en la voz de una gran soprano chilena, como es Catalina Bertucci Mora. (Bibliografía: Anuario Instituto Linares, 1998. Recuerdos de sus compañeros. Archivo personal