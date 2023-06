Deportes 27-06-2023

Catástrofe meteorológica se ensañó con las canchas de la precordillera

- Algunas con pérdidas totales

No han sido buenos días para uno de los sectores más lindos en nuestra comuna como es la precordillera, de manera especial para los amantes de fútbol amateur. Lo lamentable, instituciones deportivas, que trabajaron por años para tener una cancha en buenas condiciones algunas de ellas hasta empastadas. La fuerza de la naturaleza no tuvo piedad con algunos recintos deportivos.

Bajo el agua quedaron años de trabajos, esfuerzos, sueños y de recursos económicos que permitían tener un campo deportivo de primer nivel con camarines incluidos. Un verdadero terremoto climático el que se vivó en nuestra precordillera.

El presidente de la Asociación de Fútbol de la precordillera, Francisco Jaramillo, muy apenado, relató los inconvenientes: “estamos muy tristes por esta situación. Hoy en por hoy la salud y la vida de las personas en la prioridad. En las próximas horas veremos y nos sentaremos para analizar cómo reconstruir las canchas. Hay muchas pérdidas, duele, sobre todo porque han sido años de esfuerzo de los clubes. Las canchas mas complicadas en un breve catastro son: Roblería, Peñasco con graves daños y en Montecillos no hemos tenido alguna comunicación, producto de puentes cortados, sin energía eléctrica, lo que hace más difícil el poder desplazarnos para ver la real situación que ocurre en estos lugares”.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo