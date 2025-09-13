Policial 13-09-2025

Cauquene: estudiantes de la Escuela "Independencia" de Cauquenes conocieron sobre la Ley Penal Juvenil

Veintidós estudiantes de octavo básico de la escuela "Independencia" de Cauquenes se informaron sobre sus derechos y deberes en el marco de la Ley N° 20.084, de responsabilidad penal adolescente (LRPA). A través de una charla, realizada por la defensora pública juvenil Renatta Rivano, las y los alumnos comprendieron algunas de las implicancias que tiene para ellos cumplir 14 años.

A su vez, conocieron las características del sistema de justicia penal en el país y el rol de la Defensoría Regional del Maule como una institución que, dentro de sus áreas de especialidad, ofrece representación jurídica a adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 cuando se les imputa algún delito.

Durante su exposición, la abogada explicó a las alumnas y alumnos la importancia que tiene informarse sobre el sistema de justicia penal. “Es un tema muy importante de conocer, sobre todo cuando estamos por cumplir los 14, o si ya tienen 14 años, y muchos no saben qué conductas son delictuales o piensan que no les puede pasar”, señaló Rivano.

Ello permitió a la defensora pública abordar temáticas como el principio de inocencia, las diferencias en el funcionamiento de la justicia para adultos y jóvenes, además de destacar la relevancia de tomar conciencia sobre la vulnerabilidad que tienen los adolescentes respecto de las personas mayores de edad.

