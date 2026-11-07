Policial 07-11-2026

Cauquenes: 2 detenidos por abigeato en sector Coronel de Maule



En circunstancias que Carabineros de Coronel de Maule, dependientes de la Cuarta Comisaría de Cauquenes, junto a inspectores de Seguridad Municipal, además de la colaboración de vigilancia aérea con dron, desarrollaban patrullajes de prevención en horas de la tarde del jueves, detectaron la presencia de una camioneta de color rojo con dos personas en su interior, en los alrededores de una zona en la que se mantenían los registros de la comisión de diversos delitos, ilícitos que fueron denunciados por los afectados desde hace algún tiempo.

En este contexto, fiscalizaron al móvil descrito en la Ruta M-868, en el kilómetro 1, encontrando en el pick up un vacuno faenado además de diferentes herramientas, entre ellas, armas cortas punzantes, tecles, cordeles, sierras y hachas, especies cuya procedencia no pudo ser certificada.

Debido a ello, los hombres, identificados con las iniciales M.A.B.S., de 56 años y I.A.D.M., de 51 años, fueron detenidos y la carne faenada fue incautada, junto con las herramientas descritas.

Los sujetos fueron puestos a disposición de la justicia, para continuar con las investigaciones respectivas de lo sucedido y verificar su posible participación de otros hechos similares en el área.

