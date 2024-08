Policial 27-08-2024

Cauquenes: 23 años de cárcel para ex carabinero y un dueño de armería por tráfico de municiones



23 años de cárcel suman las condenas para un ex carabinero y un dueño de armería por tráfico de municiones en Cauquenes.

Se trata de Juan Antonio Torres Ávila, suboficial mayor en retiro de Carabineros, quien, cumpliendo funciones en la policía uniformada y jefe de la Autoridad Fiscalizadora de Control de Armas de Cauquenes, transfirió a su nombre entre los años 2017 y 2019 armas destinadas para su destrucción, incumpliendo una orden judicial.

Una vez retirado, comenzó a realizar labores en la armería “Curanipez”, atendiendo en la sucursal de dicha ciudad. Junto a su jefe y dueño del negocio Juan Carlos Meza Meza, se concertaron para cometer desde enero del año 2021 una serie de delitos, obteniendo réditos económicos mediante la distribución de municiones sin cumplir con ninguno de los requisitos que la ley exige para su transferencia a personas que no poseían armas inscritas y que incluso tenían condenas.

Además, para generar un sobre stock de municiones por medio de órdenes de compra ideológicamente falsas, Meza Meza y Torres Ávila, con fecha 11 de junio de 2021, llevaron cajas de municiones a la Autoridad Fiscalizadora de Control de Armas de Constitución, ubicada en la Segunda Comisaría de Carabineros de la ciudad balneario, entregando la mercancía, sin ningún tipo de autorización, a un funcionario policial y al suboficial a cargo de dicha autoridad fiscalizadora, a quien además le vendieron una cantidad no determinada de municiones a un valor inferior al cobrado usualmente, obteniendo a cambio de ello las citadas órdenes de compra.