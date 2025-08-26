Policial 26-08-2025

CAUQUENES: CARABINEROS DETUVO A SUJETOS POR MILLONARIO ROBO DESDE TALABARTERÍA



-El hecho ocurrió en horas de la madrugada de ayer y el avaluo de las especies sustraídas ascendió a 25 millones de pesos.



Durante los controles de seguridad y despliegues preventivas que permanentemente desarrollan los Carabineros de la 4ta.Comisaría de Cauquenes durante la madrugada de ayer, fueron alertados de la presencia de sujetos desconocidos en un local, precisamente en una Talabartería ubicada en calle Victoria de la comuna, instancia en la que sujetos cargaban especies en dos vehículos.



A raíz de ello, Carabineros rápidamente concurrió hasta el lugar, divisando lo que sucedía, llegando justamente cuando los móviles abandonaban el lugar. Es por ello que efectuó un seguimiento controlado, deteniendo a uno de los responsables que se trasladaba en uno de los vehículos, en este caso de color blanco Nissan modelo Verse, el que momentos más tarde fue abandonado en las cercanías, dandose a la fuga quienes se trasladaban en él y, posteriomente, se detuvo a un menor de edad de 14 años.



Debido a que el conductor del otro móvil, en este caso de color azul marca Chevrolet, modelo Sail, continuó su huida, fue seguido por Carabineros de Cauquenes y distintas unidades de la jurisdicción, deteniéndolo en la Ruta M-126, instancia en la que se detuvo a un segundo responsable, de iniciales C. A. B. R mayor de edad; además cabe mencionar que dentro del móvil se encontraron diversos productos que sustrajeron desde el local, entre ellos 10 sacos con mercancía y accesorios corraleros y de talabartería, además de un teléfono celular marca Motorola, logrando la recuperación de la totalidad de las especies, las que fueron entregadas a sus propietario, quien agradeció la rápida y eficaz labor desarrollada por parte de los funcionarios policiales del sector.

Cabe mencionar que los vehículos quedaron incautados por orden de la Fiscalía, y, por su parte, los hombres fueron puestos a disposición de la justicia para continuar con las investigaciones de lo sucedido.

