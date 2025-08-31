domingo 31 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Policial 31-08-2025
    Cauquenes: Carabineros realizó capacitación a la Cámara de Comercio
    Publicidad 12

    Carabineros de LABOCAR Maule, realizó una capacitación dirigida a los integrantes de la Cámara de Comercio de Cauquenes bajo el tema “Comercio Seguro: Criminalística y Prevención de Delitos – Un espacio para proteger tu negocio con herramientas prácticas”.
    Durante la jornada, se trataron puntos claves para fortalecer la seguridad de los recintos, tales como:
    -Verificación de la moneda nacional, con ejercicios prácticos utilizando luz ultravioleta y lupas, permitiendo a los asistentes identificar in situ las características de seguridad de los billetes.
    -Medidas preventivas ante delitos, con recomendaciones sobre qué hacer en caso de ser víctima dentro de un local comercial.
    -La importancia de no manipular evidencias en un sitio del suceso, resguardando así la cadena investigativa.
    Fue un espacio de aprendizaje cercano, con enfoque práctico, pensado para entregar herramientas útiles a cada empresario y comerciante de la zona.
    Freddy Mora | Imprimir | 65

    Otras noticias

    10 imputados quedan privados de libertad tras amplio operativo por drogas y homicidio en Curicó
    10 imputados quedan privados de libertad tras amplio operativo por drogas…
    Incendio provocó severos daños en vivienda del sector Nuevo Amanecer de Linares
    Incendio provocó severos daños en vivienda del sector Nuevo Amanecer…
    Linares LABOCAR Maule investiga incendio que afectó a una vivienda en sector Las Toscas
    Linares LABOCAR Maule investiga incendio que afectó a una vivienda en…
    Parral: Carabineros detuvo a tres menores de edad por el delito de robo con violencia de un vehículo
    Parral: Carabineros detuvo a tres menores de edad por el delito de robo…
    Linares: incendio provocó cuantiosos daños en vivienda de sector Las Obras
    Linares: incendio provocó cuantiosos daños en vivienda de sector Las…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para