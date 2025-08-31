Hoy
domingo 31 de agosto del 2025
Policial 31-08-2025
Cauquenes: Carabineros realizó capacitación a la Cámara de Comercio
Carabineros de LABOCAR Maule, realizó una capacitación dirigida a los integrantes de la Cámara de Comercio de Cauquenes bajo el tema “Comercio Seguro: Criminalística y Prevención de Delitos – Un espacio para proteger tu negocio con herramientas prácticas”.
Durante la jornada, se trataron puntos claves para fortalecer la seguridad de los recintos, tales como:
-Verificación de la moneda nacional, con ejercicios prácticos utilizando luz ultravioleta y lupas, permitiendo a los asistentes identificar in situ las características de seguridad de los billetes.
-Medidas preventivas ante delitos, con recomendaciones sobre qué hacer en caso de ser víctima dentro de un local comercial.
-La importancia de no manipular evidencias en un sitio del suceso, resguardando así la cadena investigativa.
Fue un espacio de aprendizaje cercano, con enfoque práctico, pensado para entregar herramientas útiles a cada empresario y comerciante de la zona.
