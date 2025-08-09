Social 09-08-2025

Cauquenes: Cerca de 70 alumnos del SLEP Maule Costa son atendidos en operativo dental de la USS

Prestaciones como sellantes, barniz de flúor, limpiezas, detartraje y restauraciones recibieron los estudiantes de Escuela Clorindo Alvear de Cauquenes, gracias al voluntariado “Construyendo Sonrisas” y el convenio suscrito entre el Servicio Local de Educación y la Universidad San Sebastián.

La escuela rural Clorindo Alvear, ubicada en el sector Coronel de Maule en la comuna de Cauquenes, fue el establecimiento seleccionado para acoger a la delegación de la carrera de Odontología de la Universidad San Sebastián, sede Concepción, quienes realizan proyecto colaborativo con el Servicio Local de Educación Pública Maule Costa, la Municipalidad de Cauquenes y el Hospital de esta comuna.

Gracias a esta iniciativa y al convenio que el SLEP Maule Costa firmó con la USS, se atiende a un total aproximado de 70 estudiantes del sector, brindando atención odontológica y también actividades de promoción en el mismo establecimiento.

Así lo dio a conocer Carmen Gloria Benavente, Directora de Odontología de la Universidad San Sebastián y quien lidera el equipo de estudiantes. “Nuestros estudiantes se han sentido muy acogidos, muy bien recibidos por los niños, la comunidad y todas las atenciones que ellos están realizando acá. Así que solo nos queda agradecerles este recibimiento, al permitirnos trabajar con la comunidad, ser un aporte para ellos y en la salud oral”, expresó.

En tanto, Rodrigo Palma, Encargado de Vinculación y Participación Territorial del SLEP Maule Costa, explicó que la delegación de la USS fue recibida el fin de semana, alojados en el internado de la escuela Clorindo Alvear y que han sido muy bien atendidos por la comunidad, recibiendo la alimentación por parte de JUNAEB. “Estamos muy conformes con esta vinculación. Con la Universidad San Sebastián esta articulación nace producto de la firma de convenio que realizamos en el mes de mayo, de colaboración mutua, lo que hoy se materializa en la atención de 70 estudiantes”, indicó.

Por su parte, Javiera Vera, alumna de 6° año de Odontología, entregó detalles del servicio. “Estamos haciendo un voluntariado que se llama: “Construyendo Sonrisas” en el que ofrecemos prestaciones para adultos y niños y distintos tipos de servicios como sellantes, barniz de flúor, limpiezas y detartraje, entre otros”, explicó.





