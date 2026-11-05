Policial 05-11-2026

Cauquenes: detienen a 4 sujetos que se movilizaban en un furgón con herramientas para robo y un inhibidor de señal



Cuatro hombres fueron detenidos durante la madrugada de ayer por Carabineros de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Cauquenes, quienes tras efectuar patrullajes preventivos y de seguridad por la zona, detectaron un furgón marca Nissan, de color blanco, que circulaba por calle Yungay en dirección al poniente, el que fue fiscalizado.

En el transcurso del procedimiento policial mencionado, se percataron que sus equipos portátiles de comunicación perdieron repentinamente la señal y, al aproximarse al furgón, precisamente en la puerta lateral que estaba abierta, observaron que existían herramientas conocidas como «diablo» y «napoleón», un destornillador, guantes y sacos. Posteriormente, en la zona de carga y oculto tras una tapa de madera, encontraron un inhibidor de señales tipo jammer, dispositivo que se utiliza para bloquear localizadores GPS y comunicadores de alarmas; tras ser consultados los ocupantes del automóvil, no se logró obtener información sobre la procedencia de los elementos.

Se incautaron dos pares de guantes, un destornillador de paleta, un napoleón, un diablo, un inhibidor de señal y dos sacos.

El furgón, que no tenía llave de contacto ni documentación, fue retirado de circulación y quedó bajo cadena de custodia a la espera de instrucciones del Ministerio Público.

Posteriormente, por parte del Fiscal a cargo, los 4 individuos identificados con las iniciales R.A.Q.C., de 41 años, M.I.A.P., de 30 años, A.E.S.E., de 32 años y C.I.M.M., de 40 años, fueron puestos a disposición de la justicia por portar elementos conocidamente destinados a cometer robos y un inhibidor de señal, para continuar con las respectivas investigaciones es de lo sucedido.

