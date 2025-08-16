Hoy
sábado 16 de agosto del 2025
Policial 16-08-2025
Cauquenes: investigan hallazgo de cadáver en Ruta M-50
Carabineros de Cauquenes fue alertado ayer del hallazgo de un cadáver, alrededor de las 09:15 horas, en el kilómetro 8, de la Ruta M-50.
El cuerpo fue encontrado en un paradero de locomoción interurbana, sostenido por un vínculo en su cuello; el fallecido es un hombre de 24 años.
La policía uniformada consignó que el adulto joven había salido de su domicilio el día jueves, sin paradero conocido hasta ser encontrado muerto.
Por instrucción de la Fiscalía de Cauquenes, se aisló el sitio del suceso, para proceder a las diligencias de personal especializado y el traslado del cadáver al SML, para la autopsia de rigor.
El cuerpo fue encontrado en un paradero de locomoción interurbana, sostenido por un vínculo en su cuello; el fallecido es un hombre de 24 años.
La policía uniformada consignó que el adulto joven había salido de su domicilio el día jueves, sin paradero conocido hasta ser encontrado muerto.
Por instrucción de la Fiscalía de Cauquenes, se aisló el sitio del suceso, para proceder a las diligencias de personal especializado y el traslado del cadáver al SML, para la autopsia de rigor.
Freddy Mora | Imprimir | 115
Otras noticias
PDI Linares detiene a sujeto por reiterados hurtos en el centro de la comuna
Carabineros Maule lamenta deceso de funcionario en Talca tras accidente…
Auto termina incrustado en vivienda del sector nororiente de Linares
Carabineros realiza presentación canina educativa en Escuela Los Leones…
Colbún: investigan causas de incendio en vivienda con una víctima fatal