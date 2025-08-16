sábado 16 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 16-08-2025
    Cauquenes: investigan hallazgo de cadáver en Ruta M-50
    Carabineros de Cauquenes fue alertado ayer del hallazgo de un cadáver, alrededor de las 09:15 horas, en el kilómetro 8, de la Ruta M-50.
    El cuerpo fue encontrado en un paradero de locomoción interurbana, sostenido por un vínculo en su cuello; el fallecido es un hombre de 24 años.
    La policía uniformada consignó que el adulto joven había salido de su domicilio el día jueves, sin paradero conocido hasta ser encontrado muerto.
    Por instrucción de la Fiscalía de Cauquenes, se aisló el sitio del suceso, para proceder a las diligencias de personal especializado y el traslado del cadáver al SML, para la autopsia de rigor.
    Freddy Mora

