Social 19-07-2023

Cauquenes tendrá su primer Albergue para personas en situación de calle

- El logro nació producto de una gestión entre la Seremi de Desarrollo Social, Sandra Lastra, y la alcaldesa de Cauquenes, Nery Rodríguez, quienes firmaron el convenio para habilitar el dispositivo en los próximos 20 días.

Si bien la situación de calle en la provincia de Cauquenes no ha destacado por números significativos en los anexos calle que construyen los municipios a través de un levantamiento de información del territorio, la necesidad imperiosa de contar con un lugar de acogida para no exponer a las personas sin techo a los fuertes climas que se han presentado en la región, fue manifestada insistentemente por la alcaldesa Nery Rodríguez.

Así fue acogida la solicitud por la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Sandra Lastra, quien entregó respuesta a la Ilustre municipalidad de Cauquenes, gestionando la apertura de un cuarto concurso del Programa Noche Digna, a través del cual se procedió a la firma del convenio de ejecución de Albergue del Plan Protege Calle entre la Seremia y el municipio.

La Seremi Sandra Lastra, indicó que este dispositivo entregará “seguridad, protección y dignidad también a las personas que hoy día están en una situación de calle”, destacando con este anuncio, que “ya concretamos 14 albergues en la región del Maule”.

“Las condiciones climáticas son adversas, lo hemos sentido y visto, y como gobierno estamos ocupados en entregar condiciones a las personas para que mejoren su calidad de vida, y dentro de ellos, las personas que están en situación de calle, también necesitan la protección del Estado, entregarles esa seguridad, entregarles también un lugar donde ellos puedan cambiar esa situación que ellos hoy día tienen”, añadió la autoridad Sandra Lastra.

Por su parte, la alcaldesa de la comuna, Nery Rodríguez, agregó que “es un convenio tremendamente importante, histórico, hay que decirlo: por primera vez la comuna de Cauquenes tiene un dispositivo de albergue para que las personas en situación de calle pasen un invierno seguro”.

Además, resaltó que, “tengo que destacar que se ha notado efectivamente el cambio, la presencia de los Seremis en terreno, conversando directamente con las comunidades y respondiendo a sus necesidades de manera directa. No es un gobierno de oficina, es un gobierno que está en terreno y está trabajando para y por la gente”.

La firma simbólica del convenio se realizó para graficar el acuerdo de ejecución por parte del municipio de Cauquenes, para habilitar 1 dispositivo Albergue del Programa Noche Digna, en su componente Plan Protege Calle, con una capacidad de hasta 20 personas en situación de calle. El albergue atenderá las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, por 120 días seguidos, debiendo contar con un espacio para mujeres y/o familias. En caso de presentarse un grupo familiar con niños, niñas y adolescentes, se deberá asignar un dormitorio de uso exclusivo para dicho grupo.

El Delegado Presidencial Provincial de Cauquenes, Claudio Merino, señaló que la iniciativa, “es pionera en este tipo de inversión, siendo la primera inversión que se hace en la provincia y eso nos tiene muy felices. Sabemos que en Cauquenes el invierno es muy duro, por lo tanto, cuidar, proteger y entregar dignidad a las personas es muy relevante, eso va en directa relación con las políticas del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, por lo tanto quiero destacar el trabajo de la Municipalidad de Cauquenes, liderado por la Alcaldesa Nery Rodríguez, porque ella se preocupa de las personas y eso es muy relevante el de poder firmar este convenio, ya que así nos preocupamos de la salud y bienestar de las personas”.

El presente convenio implica la transferencia de recursos desde la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia hacia la Ilustre Municipalidad de Cauquenes, por un monto total de 48 millones de pesos.