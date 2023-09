Opinión 21-09-2023

Cazatalentos revela los 10 principales errores al redactar un Curriculum



Preparar un Currículum Vitae (CV) puede constituir un gran reto para cualquier persona, razón por la cual hay que evitar ciertos errores comunes con el fin de presentarse de la mejor forma posible frente a los potenciales empleadores.

Así lo manifiesta Francisco González, gerente general de la reclutadora Vertical Hunter, quien sostiene que “el CV es, sin duda, una de las principales herramientas de presentación y promoción que tiene un trabajador para postular a un empleo”.

Es por lo anterior que el headhunter llamó a no cometer las siguientes equivocaciones al momento de hacer un CV:

1. Faltar a la verdad o exagerar. Exagerar los logros o entregar información falsa en el CV es claramente algo que no se debe hacer, pues puede afectar el proceso de selección.

2. Escasa claridad y ausencia de estructura. Un CV debe ser claro y fácil de leer. Es por ello que no se deben usar párrafos largos y, por el contrario, hay que emplear viñetas con el objetivo de organizar la información en forma ordenada y concisa.

3. Falta de resultados o logros. Es importante no sólo mencionar las responsabilidades o funciones ejercidas anteriormente, sino también los logros y resultados que se han conseguido.

4. Lagunas laborales. Es importante cuando hay lagunas laborales significativas- por ejemplo, mayores a seis meses- agregar qué se hizo en ese período, ya sea estudiar, realizar asesorías como independiente, viajar, etc.

5. Errores en la gramática y ortografía. Los errores de gramática y ortografía muestran falta de atención al detalle y pueden dar una impresión negativa sobre el nivel de profesionalismo de un candidato.

6. No utilizar palabras clave o estratégicas. Muchas organizaciones emplean software de seguimiento de candidatos para escanear CVs en busca de palabras clave. Si no se hace esto, el CV de un profesional podría no llegar a manos del reclutador.

7. No incluir fechas en los trabajos. Es importante añadir el mes y año en que comenzó y terminó de trabajar en cada empleador. De esta manera, un reclutador puede ver rápidamente la estabilidad laboral de un individuo. Por ejemplo, un error frecuente es poner que se trabajó desde el año 2020 al 2021, sin especificar los meses respectivos. “Entonces uno puede suponer que la persona trabajó de diciembre de 2020 a enero 2021, lo que comprende dos meses, lo que es muy distinto a especificar que se trabajó desde enero 2020 a diciembre 2021, periodo que representa dos años”, afirma Francisco González.

8. Formato poco profesional o prolijo. El diseño y la apariencia del CV son relevantes. Es por ello que se debe usar un formato limpio y profesional que se lea con facilidad.

9. Desactualización del CV. Es fundamental preocuparse de mantener la información del CV actualizada, sobre todo los datos de contacto (revisar mail y celular).

10. Usar el mismo CV para todos los trabajos o empresas. No personalizar el CV para el trabajo o la organización a la que se está postulando es otro de los errores más comunes. Es por lo anterior que el consejo de Vertical Hunter es que cada CV se adapte con el fin de destacar las habilidades y experiencia que son relevantes para cada puesto en particular.

Francisco González agregó que “no hay que olvidar que un CV bien elaborado puede marcar la diferencia en un proceso de selección. Es por ello que hay que destinar el tiempo suficiente para revisarlo y pulir los detalles antes de enviarlo a los potenciales empleadores”.