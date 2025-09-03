Editorial 03-09-2025

Cédula de Identidad

La Sala de la Cámara aprobó, en forma unánime, con 120 votos, los cambios del Senado al proyecto de ley, iniciado en moción de diputadas y diputados, que establece reglas especiales de vigencia de la cédula de identidad para personas mayores.



El texto original que aprobó la Cámara el 24 de octubre de 2024, hacía referencia a las cédulas de identidad de las personas que hayan cumplido 80 años, así como de aquellas personas mayores de 60 que se encuentren postradas, debidamente certificadas por un centro de salud. En tales casos, las cédulas emitidas tendrán una vigencia de 20 años.



El Senado modificó dos puntos en la redacción de la propuesta legal. En primer lugar, reemplazó “las personas que hayan cumplido 80 años” por “adultos mayores de cuarta edad”. Asimismo, reemplazó la definición de “postradas” por “situación de dependencia severa”.

La normativa que se remitirá al Ejecutivo para su promulgación, precisa que el propósito exclusivo de estas cédulas de identidad será acreditar la identidad del titular dentro del territorio nacional.

Así, en el caso que las personas beneficiadas por esta ley requieran utilizar sus cédulas de identidad como documento de viaje internacional, deberán renovarlas si han transcurrido más de diez años desde su emisión por el Registro Civil e Identificación.



