Editorial 04-08-2023

Celulares en cárceles



Un contundente respaldo le dio la Sala del Senado al proyecto que tipifica como delito la tenencia de celulares, chips o aparatos tecnológicos no autorizados al interior de las cárceles, al aprobar por unanimidad la iniciativa que forma parte de la Agenda de Seguridad priorizada entre el Congreso y el Ejecutivo.







Con ello, el proyecto quedó despachado por el Parlamento y en condiciones de ser remitido al Presidente de la República para su firma y promulgación.







El cambio se hizo en atención a las explicaciones que entregó Gendarmería para precisar que se trate de aparatos tecnológicos "no autorizados".







Cabe precisar que esta iniciativa establece penas de hasta tres años a quienes sean sorprendidos con la tenencia de estos aparatos y también contempla sanciones para los funcionarios públicos que estando en conocimiento de ello, no hagan la denuncia respectiva.







Los congresistas recordaron que muchas de las estafas conocidas como el "cuento del tío" o extorsiones se realizan desde el interior de recintos penitenciarios por parte de reclusos que tienen acceso a teléfonos celulares para cometer delitos.







En tal sentido valoraron esta iniciativa que complementa una norma que sanciona el ingreso de este tipo de aparatos a las cárceles, señalando que con esto se cierra un "vacío legal" que dejaba sin sanción penal la tenencia de celulares o chips.