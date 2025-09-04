jueves 04 de septiembre del 2025
    Política 04-09-2025
    Celulares en colegios: amplio respaldo a legislar para que se prohíba y regule su uso
    Problemas de salud físicos y mentales, conflictos para concentrarse, disminución de la memoria de trabajo, problemas de comprensión lectora, ansiedad y dificultades en los procesos de aprendizaje y de convivencia, fueron algunos de los conceptos más recurrentes que se dieron durante la discusión del proyecto que modifica la ley general de Educación con el objeto de prohibir y regular el uso de dispositivos digitales en establecimientos educacionales.
    Tras un intenso debate en general, la Sala del Senado aprobó -con 48 votos a favor- legislar sobre la iniciativa que cumple su segundo trámite constitucional y que tuvo su origen en siete mociones refundidas. Ahora corresponde que sea estudiado en particular por la Comisión de Educación.
    El objetivo, es regular el uso de estos dispositivos, promover la utilización responsable de tales herramientas y precaviendo la interrupción del proceso de aprendizaje, a fin de contribuir eficazmente al cumplimiento de los objetivos generales de la educación parvularia, básica y media.
    Se recordó que el 55,7% de los adolescentes chilenos de 15 años no alcanza el nivel mínimo de comprensión lectora.
