Nacional 25-07-2024

"Cementerio de vehículos": Más de 27 mil autos y motos se encuentran en custodia por infracciones

Este lunes la ministra de Obras Públicas, Jessica López, y el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz realizaron una visita al Centro Motorizado de Vehículos Retirados de Circulación (CMVRC), el que alberga a los automóviles y motocicletas que se encuentran en custodia luego de haber sido retirados de las calles por incurrir en infracciones. Las imágenes evidencian un verdadero cementerio de autos. Y es que son casi 27 mil los vehículos motorizados que se encuentran en este terreno concesionado de 26 hectáreas, de los cuales un 57% son motos (15.414), mientras que un 42%, es decir 11.424 son automóviles. Un pequeño porcentaje (0.44%) son vehículos pesados de dos ejes, y solo un 0.07% son vehículos pesado de más de dos ejes. El parqueadero se encuentra funcionando desde 2014 y los vehículos que alberga han sido retirados de 20 comunas de la Región Metropolitana, sin embargo, cinco de estas: Santiago, Independencia, Ñuñoa, Estación Central y Puente alto concentran el 57% del retiro. Entre las principales razones para el retiro destaca que el conductor no contara con licencia de conducir, no tener permiso de circulación o que el documento estuviera vencido, que este abandonado o no inscrito.