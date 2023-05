Nacional 24-05-2023

Cencosud saca sus acciones de Chile y traslada su control a Reino Unido

La familia Paulmann Koepfer, una de las más ricas de Chile, decidió trasladar la gestión financiera de su mayor empresa, la multinacional Cencosud, extendida por toda Suramérica, desde su propio país al Reino Unido, reveló este martes La Tercera.

Según la publicación, Horst Paulmann Kemna y sus tres hijos Peter, Heike y Manfred Paulmann Koepfer, han domiciliado la multinacional en Londres bajo una nueva sociedad llamada PK One Limited, que se acogerá a las leyes de Inglaterra y Gales.

"Desde su creación, el holding era controlado mediante sociedades constituidas en Chile. Ahora el propietario del grupo de retail se domicilia en Londres, sigue las leyes de Inglaterra y Gales, y el vehículo lleva las iniciales de los apellidos de los cuatro: PK One Limited. La banca chilena autorizó el cambio", explica el diario.

El fuente sostiene su información en un cambio advertido en un comunicado sobre los estados financieros de Cencosud relativo a marzo de 2023.

"Con fecha 28 de abril de 2023, el 100% de las acciones de Cencosud que mantenía Inversiones y Servicios Rupel Limitada fueron aportadas a PK One Limited (Inglaterra)", afirma.

"Los últimos estados financieros de Cencosud afirman que la familia Paulmann es la controladora del grupo, con el 55,04% de las acciones. El 51,103% era mantenido hasta abril a través de Rupel. Otro porcentaje menor está en manos directas del fundador del gigante del retail, Horst Paulmann (2,457%), y sus hijos Heike (0,524%), Manfred (0,427%) y Peter (0,529%)", detalló.