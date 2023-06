Social 06-06-2023

Centro de Ex Alumnos de Instituto Politécnico tuvo su fiesta anual

Con una excelente asistencia se realizó la tradicional fiesta del Centro de Ex Alumnos del Instituto Politécnico de Linares, coincidiendo con el 77° aniversario del establecimiento, ubicado en la avenida Presidente Ibáñez de esta ciudad.

En la ocasión, la directora Claudia González destacó el entusiasmo de los ex alumnos egresados en distintas generaciones y que se reúnen todos los años en una cena bailable para recordar su época estudiantil.

Por su parte, el presidente del Centro de Ex Alumnos, Sergio Hormazábal, valoró el compromiso de los asistentes y el trabajo del directorio para mantener esta organización.

Durante el desarrollo de la actividad se reconoció la labor de ex alumnos como Luis Espinoza Morán (q.e.p.d) y Silvia Zavala.

ELECCION DE REINA

Como ya es una tradición, a través de una entretenida competencia se procedió a la elección de Reina, siendo elegida como nueva soberana Sandra Galdámez, quien fue coronada por la Reina anterior, Claudina Ramos, en compañía de la directora del Instituto Politécnico Claudia González y el presidente del Centro de Ex Alumnos, Sergio Hormazábal.