Social 09-11-2024

Centro de Hipoterapia Colbún potencia sus servicios para entregar atención integral a niños con problemas de movilidad

● La institución, que cuenta con un equipo multidisciplinario, atiende de forma gratuita a niños con patologías como microcefalia o síndrome de Guillain-Barré.

● Fundación Te Apoyamos, del empresario Andrónico Luksic, los ayudó con compra de una caminadora e implementos de estimulación del lenguaje.



Con el objetivo de entregar un servicio integral, de excelencia y gratuito a niños y niñas que viven con enfermedades como microcefalia, síndrome de Guillain-Barré o diferentes tipos de discapacidad, nace en 2015 el Centro de Hipoterapia Colbún, en la región del Maule.



Este proyecto, que parte como un programa municipal que tuvo financiamiento por solo dos meses, ha continuado funcionando hasta hoy gracias a la pasión y compromiso del equipo de 18 profesionales que trabajan de manera voluntaria, solo sustentados por pequeñas donaciones de los mismos familiares de los niños que atienden, además de peñas folklóricas y eventos esporádicos.



Javiera Muñoz, tesorera Hipoterapia Colbún, cuenta que pese a que desde 2015 no tienen un financiamiento estable, han logrado ir desarrollando el Centro, completando su construcción -que hasta el año pasado no tenía techo y solo podían funcionar hasta abril por el inicio de las lluvias- y entregando un servicio integral a los 20 niños que atienden hoy junto a sus familias.



“Nuestro equipo está compuesto por cuatro kinesiólogos, tres fonoaudiólogos, cuatro terapeutas ocupacionales, dos psicólogas y una trabajadora social, que simultáneamente mientras los niños hacen su terapia, sus papás son atendidos por la psicóloga o trabajadora social. Porque nosotros como profesionales hacemos una parte, pero la gran parte del trabajo la hacen los papás en casa y necesitamos que su salud mental esté favorable para atender a sus hijos”, dice Javiera.



Ella fue quien contactó a Fundación Te Apoyamos, del empresario Andrónico Luksic, solicitando una caminadora para los niños con problemas de movilidad y materiales de estimulación del lenguaje, porque atienden a pacientes muy pequeños, desde el año y medio, que necesitan este tipo de materiales.



“Les agradecemos mucho a la Fundación por la donación que nos hicieron, porque de verdad nos van a ayudar para la estimulación y rehabilitación de los niños. Por ejemplo, ocupamos la caminadora con un paciente que tiene discapacidad visual y fue super bueno para que se pudiera orientar. No teníamos cómo más conseguir una caminadora y de verdad necesitábamos el apoyo, porque no teníamos material específico para los niños que estamos tratando”, enfatiza Javiera.



La Directora Social de Fundación Te Apoyamos, Macarena Van Dorsee, destaca que “para la fundación es un tremendo orgullo poder apoyar iniciativas como la del Centro de Hipoterapia Colbún, que entregan un servicio de excelencia a familias que realmente no cuentan con más centros integrales y gratuitos que los apoyen en la recuperación de sus hijos. Felicitamos al equipo de profesionales que trabajan día a día desde el corazón, entregando lo mejor de cada uno, de manera voluntaria, haciendo un cambio positivo en la vida de esas familias”.



Hipoterapia Colbún hoy tiene casos tan exitosos como el de un niño que atendieron durante todo el año 2023. “Él llegó en silla de ruedas con síndrome de Guillain-Barré, había perdido la fuerza muscular de un día para otro. Después de la temporada, con terapia por un año completo, se fue caminando. Ahora es un niño muy funcional y ya está casi de alta”, relata Javiera.



Por ahora el Centro tiene una lista de espera de 25 niños, a los que no pueden atender sin un apoyo financiero más permanente, por lo que están buscando empresas u organizaciones que puedan apoyarlos. “Nuestro objetivo es atender a los niños de lunes a viernes. De aquí a no sé cuántos años más lo vamos a poder lograr, pero la idea es tener la jornada completa y que siempre sea gratuita, eso es lo más importante”, concluye Javiera.