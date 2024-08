Social 06-08-2024

Centro Diurno La Granja de Longaví conmemoró su 2º Aniversario

- Alberga a 60 adultos mayores y cuenta con profesionales idóneos para una atención de calidad para los usuarios que lo visitan diariamente

Una semana colmada de actividades vivieron los adultos mayores del Centro Diurno La Granja de Longaví, cumpliendo dos años de funcionamiento, entregando apoyo, compañía y servicios profesionales para sus usuarios.

“Es nuestro segundo aniversario del Centro Diurno y que todos sabemos que estamos ad portas de convertirlo en un Centro de Larga Estadía para todos aquellos longavianos y longavianas que estén solitos y para que puedan tener un lugar donde los reciban y puedan ser acogidos. Además, acá en el hogar tendremos un segundo matrimonio, se casaros dos adultos mayores, y ahora me acaban de informar que hay un segundo matrimonio de personas que se conocieron acá en el hogar, así que nos sentimos con el deber cumplido de este proyecto que lo pensamos y formamos hace un tiempo atrás, y lo llevamos a cabo”, dijo el alcalde Cristian Menchaca.

En tanto, Nicole Soto, coordinadora del Centro Diurno La Granja, señaló que “hemos tenido muchas actividades para nuestros adultos mayores, como elección de Reina, Alianzas, alimentación saludable, y muchas sorpresas para ellos, estamos muy contentos de haber concretado este proyecto y también estamos trabajando para poder tener un Centro de Larga Estadía Municipal, ya que tenemos la infraestructura y equipamiento, y sabemos que la comuna de Longaví necesita un hogar que pueda brindar estas comodidades y apoyo profesional a los adultos mayores,”.

Finalmente, Adelia Carrasco, una de las usuarias, opinó: “esto es lo más lindo que ha pasado, yo vivo sola y estaba casi postrada, y una amiga me informó e invitó, y yo le dije vamos y no he faltado ningún día, solo cuando tengo médico, y aquí uno hace ejercicios físicos, la hacen ejercicios para la memoria, es una cosa muy bonita aquí, es como estar en casa, ojalá pudiera haber muchos más para tantos adultos mayor que hay abandonados, porque esto es fabuloso”.