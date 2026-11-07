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    Agricultura 07-11-2026
    Centro Regional INIA Raihuén cumple 25 años liderando la innovación agrícola en el Maule
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    Centro Regional INIA Raihuén cumple 25 años liderando la innovación agrícola en el Maule
    - En el marco de su aniversario, el centro de investigación inauguró la “Vitrina Tecnológica Berries Riego Smart usando ERNC”, iniciativa centrada en la eficiencia hídrica y energías renovables frente al cambio climático.

    Con la presencia de la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Macarena San Martín, junto a autoridades nacionales, regionales, colaboradores académicos y representantes del sector productivo. El Centro Regional de Investigación INIA Raihuén conmemoró 25 años de trayectoria al servicio de la agricultura y el desarrollo científico de la zona central.

    DESCENTRALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO
    La ceremonia conmemorativa se llevó a cabo en las dependencias del recinto ubicado en Avenida Esperanza s/n, km 284 de la Ruta 5 Sur, Villa Alegre. Destacando el rol fundamental que ha desempeñado la institución desde su fundación bajo el nombre Mapudungun Raihuén ("Lugar donde nace el Sol").
    A lo largo de un cuarto de siglo, el centro ha liderado la descentralización del conocimiento científico y la transferencia tecnológica orientada a resolver las principales problemáticas agrícolas del territorio, tales como el manejo de suelos, la agroecología, la sanidad vegetal, la vitivinicultura y la producción de berries y frutales mayores, en estrecha colaboración con el Centro Experimental INIA Cauquenes.
    INNOVACIÓN FRENTE AL DESAFÍO HÍDRICO Y CLIMÁTICO
    Durante la jornada, que incluyó un recorrido por stands de divulgación a cargo de investigadores del centro, se concretó el lanzamiento formal de la “Vitrina Tecnológica Berries Riego Smart usando ERNC”. Esta iniciativa emblemática de extensión y transferencia tecnológica, respaldada por la Subsecretaría de Agricultura y Corfo, integra el uso de energías renovables no convencionales principalmente energía solar, con estrategias de manejo agrícola sustentable para optimizar el uso del agua en la producción de hortalizas y berries.
    Respecto al impacto y trascendencia del centro regional en el ecosistema científico y productivo regional, la Seremía de Ciencia y Tecnología (CTCI) destacó: "El Centro Regional INIA Raihuén ha demostrado ser un pilar fundamental para la Región del Maule, articulando la investigación de vanguardia con las necesidades reales de nuestros agricultores. En un contexto marcado por la escasez hídrica y el cambio climático, iniciativas como la Vitrina Tecnológica impulsan la transición hacia una agricultura moderna, sostenible y resiliente. Celebrar estos 25 años es reafirmar el compromiso conferido por el presidente José Antonio Kast y la ministra Ximena Lincolao con la descentralización del conocimiento y el valor de la ciencia aplicada al servicio de la ciudadanía y del desarrollo territorial".

    Freddy Mora | Imprimir | 223

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