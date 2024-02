Crónica 15-02-2024

Centros de Cuidado de temporada del Maule tuvieron su cierre regional en Curicó

• Cerca de mil 200 niños y niñas a participaron en esta iniciativa desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Mindep-IND, Mineduc, además de municipios regionales.



Con la presencia de autoridades locales y regionales, este martes de desarrolló la ceremonia de cierre a nivel regional de los Centros de Cuidados para Trabajos de Temporada, donde participaron más de medio centenar de niños y niñas de las escuelas Estados Unidos de los Niches y María Olga Figueroa de Curicó.

La actividad, ejecutada en una parcela en Rauco, fue preparada especialmente para los menores usuarios de la comuna de Curicó, reflejando el espíritu del programa que vincula el accionar del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso), el Mindep por medio del Instituto Nacional del Deporte (IND) y el Mineduc mediante la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), además de los municipios regionales.

La Seremi regional de Mideso, Sandra Lastra, indicó que “durante este último mes que se desarrolló el programa, se cumple el objetivo impuesto por nuestro presidente Gabriel Boric, en el sentido de entregar todas las garantías para que las familias puedan desarrollar sus diversas actividades. Agradecemos el trabajo conjunto del municipio, el Ministerio de Educación mediante la Junaeb y el Ministerio del Deporte, que nos permite el recurso humano y la implementación para las diversas actividades”.

Fueron 34 centros en 22 comunas de la región las que estuvieron abiertos durante un mes (desde el 8 de enero), permitiendo que los padres y madres desarrollaran sus labores de temporada teniendo un lugar seguro, resguardado y con alimentación para sus hijos de entre 6 y 12 años, quienes desarrollaron diversas actividades recreativas, deportivas y culturales en cada jornada de 8 horas.

Carolina Daigre, Seremi de Educación de la región del Maule, aseguró en esta jornada de cierre que “hemos cumplido el mandato gubernamental de apoyar a las familias por medio de las colaciones de la Junaeb en este trabajo muy intersectorial, sobre todo en esta zona, donde existen muchas mamás que trabajan durante la temporada. Además, estamos contentas de fomentar el deporte y la actividad física”.

Para su correcta ejecución, los municipios habilitaron diversos recintos de su administración, dando lugar a actividades físicas, deportivas y recreativas a cargo de profesionales gestionados por el Instituto Nacional de Deportes, aportando además con implementos deportivos.

“Estas actividades son una alianza estratégica entre los municipios, Mideso y Educación, siendo relevante para generar una cultura del deporte y no tan solo en una época estival, sino que permitiendo generar una propuesta armónica para luchar con el flagelo del sedentarismo y que sea una práctica permanente el deporte, lo que también nos permite detectar talentos e impulsar su desarrollo”, señaló Manuel Almonacid, director regional (s) del IND Maule.

La actividad, propiciada en esta ocasión por la Municipalidad de Curicó, permitió que los niños y niñas disfrutaran de una jornada de piscina y recreación, siendo además coordinados por la Oficina de Protección de Derechos (OPD local) para la presentación de un número artístico.

David Muñoz, alcalde (s) de Curicó, señaló que “este es un programa muy potente para nuestra comuna y que va en beneficio de más de 100 familias, dando respuesta al requerimiento y la necesidad que tienen muchas mujeres trabajadoras de temporada, que no tienen con quien dejar a sus hijos. Este es un programa colaborativo e integral del que estamos muy conformes en su desarrollo”.

En la comuna de Curicó fueron cuatro los establecimientos educacionales vinculados a la iniciativa: Liceo Polivalente Japón, Instituto Inglés, Escuela Estados Unidos y Escuela María Olga Figueroa.

Trinidad Garcés, de Los Niches, una de las niñas usuarias del programa, reflejó la alegría de los menores: “Súper bien, los tíos muy atentos y todo muy bonito. Me gustaron los paseos, los juegos y que compartimos harto. Ojalá que se siga realizando, para las mamás que trabajan, ya que nosotros nos entretenemos acá”.

Cabe consignar que, para esta iniciativa, se consideró una inversión del IND en recurso humano e implementación de cerca de 79 millones de pesos, el aporte de Mideso de más de 71 millones de pesos y una inversión cercana a los 150 millones de pesos en alimentación de Junaeb, gracias a las cerca de mil 300 raciones diarias, considerando desayuno, almuerzo y colación, para cada uno de los menores, además del apoyo y gestión de cada municipio vinculado a la iniciativa estival.