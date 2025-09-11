Social 11-09-2025

Cerca de 195 mil personas recibirán Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 en el Maule



Más de 2 millones 837 mil pensionadas y pensionados de todo el país recibirán este mes el Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025, un beneficio económico que busca apoyar a las personas mayores y sus familias en los gastos asociados a las celebraciones de septiembre.

Así lo anunciaron en la Caja de Compensación Los Héroes de Talca, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torrealba, la seremi de Gobierno, Lucia Bozo y el director regional (s) IPS Maule, Luis Martínez.

El monto del aguinaldo de este año corresponde a $25.280 por persona pensionada, más un incremento de $12.969 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto de 2025. En total, la medida significa un esfuerzo fiscal superior a 72 mil millones de pesos.

Respecto a las cifras regionales, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torralba, indicó que “en el Maule tendremos como beneficiarios a cerca de 195 mil personas. El IPS hará grandes esfuerzos junto a la Caja Los Héroes y Banco Estado para que nosotros podamos desarrollar este pago hasta el día 17 de septiembre a las 17 horas. Hacemos un llamado a la comunidad para que se acerquen en estos días, no hay que hacer ningún trámite adicional sino que se paga junto a su pensión”.



En el mismo sentido, la seremi de Gobierno región del Maule, Lucía Bozo, señaló que: "Este es un mes especialmente de buenas noticias para nuestros pensionados, debido al aumento de la PGU, a 250 mil pesos para las personas mayores de 82 años y por este aguinaldo, beneficio que busca alivianar el bolsillo de nuestras familias. Ambos beneficios, buscan generar mejores condiciones de vida y que las personas mayores puedan pasar unas buenas festividades patrias".



REGIÓN DEL MAULE

En la Región del Maule, el Aguinaldo de Fiestas Patrias llegará a 194.515 pensionadas y pensionados, con una inversión estimada de casi 5 mil millones de pesos.

● Provincia de Curicó: 52.620 beneficiados, con un monto de 1.350 millones.



● Provincia de Talca: 72.873 beneficiados, con un monto superior a 1.869 millones de pesos.



● Provincia de Linares: 56.035 pensionados recibirán el aguinaldo, por más de 1.441 millones.



● Provincia de Cauquenes: 12.987 pensionados, por un total de 333 millones de pesos.



