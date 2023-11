Social 11-11-2023

Cerca de 300 kilos de residuos marinos fueron recolectados en Chanco

• La jornada de Limpieza de Playas y Costas fue encabezada por la Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule para abordar y concientizar sobre la gran problemática de la contaminación por plásticos en el mundo, porque cerca del 90% de la basura que flota en el océano es plástico de un solo uso.

Pedazos de residuos, vasos de plástico, botellas PET, vidrios, bombillas, bolsas, envoltorios de comida, colillas de cigarro, redes y equipos de pesca desechados y numerosos trozos de plumavit dispersos por la arena, fueron retirados por las y los voluntarios que participaron en la jornada de limpieza de playas realizada en la Caleta Loanco, en la comuna de Chanco.

La actividad ambiental fue liderada por la Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule, Daniela de La Jara, junto al personal de la Armada de Chile, a través de la Capitanía de Puerto de Constitución, profesionales de la Ilustre Municipalidad de Chanco y del programa Servicio País de la Fundación Superación de la Pobreza.

Asimismo, el encuentro contó con la asistencia de las y los estudiantes de la Escuela de Loanco, quienes participaron con mucho entusiasmo en esta actividad ambiental destinada a la modificación de hábitos y comportamientos que producen la contaminación de estos espacios. También, se sumaron al voluntariado, representantes de la junta de vecinos del sector y el sindicato de pescadores artesanales de Loanco, quienes colaboraron en la recolección de sus propios residuos marinos generados por la falta de gestión en la actividad productiva.

En la oportunidad, se reiteró ante los presentes que los plásticos quedan intactos durante décadas o siglos después de su uso, pero al deteriorarse acaban convirtiéndose en microplásticos, y los peces y otros animales marinos acaban consumiéndolos; pasando de esta manera a la cadena alimentaria mundial.

En este contexto, la representante del Ministerio del Medio Ambiente en la región indicó que “nos interesa hacer un llamado sobre la importancia de evitar la contaminación en nuestras costas, valorar todos los servicios que nos entrega la naturaleza, de reconocer que, si no cuidamos los recursos naturales, también se afectan distintas actividades productivas como son la pesca y el turismo”, recalcó la seremi Daniela de La Jara.

Por su parte, el suboficial Daniel Lamas, señaló que “como Armada de Chile nos sentimos gratamente comprometidos con el tema medioambiental, sobre todo si es de nuestro borde y uso costero”. Añadiendo que “estos niños y niñas que están participando deben colocar todas sus ganas en limpiar nuestro borde costero para mantener el futuro de su comunidad”, sostuvo el jefe del departamento de Intereses Marítimos y Medio Ambiente acuático.

Para finalizar, el presidente del sindicato de pescadores artesanales de Loanco, Óscar Muñoz, manifestó en la actividad que “esto es para las nuevas generaciones que vienen y me alegro de que los niños del colegio, que algunos son hijos de pescadores y otros no, estén participando y como pescadores nos hacemos presentes porque el sindicato trata de cuidar lo más posible para sustentar el recurso marino”, concluyó el dirigente de Loanco.