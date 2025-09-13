sábado 13 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 13-09-2025
    Certifican a 13 Carabineros en conducción de vehículos policiales en la Provincia de Linares
    Publicidad 12
    En dependencias de la Biblioteca Municipal de Linares, se llevó a cabo la Ceremonia de Certificación de 13 Carabineros en conducción de vehículos policiales de esta Provincia.
    La actividad, que fue liderada por el Prefecto de la Prefectura de Carabineros de Linares Nro.15, Coronel Fernando Osses junto a diferentes autoridades del sector, además de funcionarios policiales y sus familias; se realizó en un contexto de alegría y reconocimiento por haber sido parte de este importante curso de especialización.
    La Institución Policial de Carabineros de Chile se preocupa y ocupa de perfeccionar a los funcionarios policiales y con ello, fomentar la adquisición de herramientas para enfrentar y combatir la delincuencia; en este caso fueron 250 horas de trabajo formativo tanto teórico como práctico, contemplando el desarrollo de un curso formativo para nuevos conductores de vehículos policiales.
    En esta ocasión, fueron parte del curso 13 funcionarios policiales dependientes de la Prefectura de Linares Nro.15; quienes fueron instruidos por el Sargento 2do. Rodolfo Parraguez, finalizando exitosamente este curso en el que adquirieron las destrezas necesarias para el actuar policial.

