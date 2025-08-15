Política 15-08-2025

CESFAM de Panimávida cuenta con nuevo ecógrafo para atención prenatal completa

● Gracias a una donación de Colbún S.A., el centro de salud tiene por primera vez un ecógrafo que permitirá realizar un seguimiento integral del embarazo, evitando derivaciones a otras comunas y fortaleciendo la atención primaria en el territorio.

La entrega oficial del equipo se realizó en una ceremonia que contó con la presencia del alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz; la jefa de Comunidades Centrales Maule de Colbún S.A., Carolina Jacques; autoridades de salud y representantes de la comunidad.

Hasta antes de esta donación, el CESFAM de Panimávida podía realizar controles prenatales sólo hasta las 12 semanas de gestación. A partir de ese momento, las pacientes eran derivadas a Colbún y Linares, para continuar su seguimiento, lo que implicaba dificultades logísticas para muchas familias del sector.

Con la incorporación del nuevo ecógrafo —que además cuenta con tecnología 4D— el centro de salud podrá monitorear el embarazo de forma completa y oportuna en la propia localidad, mejorando significativamente la calidad de la atención.

Pedro Pablo Muñoz, alcalde de Colbún, destacó el aporte como una muestra del valor de la colaboración público-privada: “Esta donación no sólo fortalece la atención primaria, sino que también mejora la calidad de vida de nuestras vecinas. Agradecemos profundamente este gesto y el trabajo y vínculo que tenemos hace ya muchos años con la empresa”.

“Sabemos lo importante que es contar con un seguimiento adecuado durante todo el embarazo. Este equipo tendrá un impacto concreto en la vida de muchas mujeres, y nos alegra haber podido aportar a través de esta iniciativa”, señaló Carolina Jacques, jefa de Comunidades Centrales Maule de Colbún S.A.

La directora del departamento de Salud de la comuna, Lilian Plaza, también valoró el impacto del nuevo ecógrafo, especificando que permitirá brindar un acompañamiento más cercano, humano y continuo a las mujeres embarazadas de la comuna. “Actualmente estamos atendiendo a 50 embarazadas, quienes además podrán acceder gratuitamente a la ecografía 4D”.

Este avance refuerza el compromiso de Colbún S.A. con los vecinos y, en particular, con las mujeres de la zona. En abril de 2025, la empresa, junto a la Fundación Arturo López Pérez (FALP) y la Municipalidad de Colbún, organizó un operativo de mamografías gratuitas en el CESFAM de Colbún. Gracias a esta iniciativa, pudieron atender a más de 180 mujeres de entre 35 y 50 años que no contaban con cobertura ni convenio médico, y que habitualmente debían trasladarse a Linares para realizarse el examen.



