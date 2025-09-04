Crónica 04-09-2025

CFT San Agustín anuncia nueva sede en Constitución con 11 carreras

La nueva sede de Constitución ofrecerá once carreras técnicas diseñadas para responder a las necesidades productivas y laborales del Maule, expandiendo las oportunidades de educación superior para los habitantes de la zona. Las carreras disponibles en esta primera etapa son: Administración de Empresas, Contabilidad General, Analista Programador, Técnico en Turismo, Técnico en Cosmetología y Estética Integral, Técnico en Enfermería, Técnico en Mantenimiento Industrial, Técnico en Redes Eléctricas, Técnico en Obras Civiles, Técnico en Párvulo y Básica y Prevención de Riesgos.

El CFT San Agustín informó que las fechas exactas para el proceso de postulación y la ubicación definitiva del inmueble que albergará la sede se darán a conocer en los próximos días, una vez que finalicen los ajustes de los detalles logísticos.

REACCIONES

La próxima apertura ha generado una respuesta positiva por parte de las autoridades y la comunidad.

Jorge Brito, Presidente del directorio del CFT San Agustín, destacó el impacto social de la iniciativa: “Se instala un proyecto de calidad para ayudar a transformar vidas, a formar profesionales al servicio de la comuna, la región y del país. En ese sentido estamos muy contentos en sembrar esta semilla de este proyecto que nace de una institución regional para promover el desarrollo de la Región del Maule”.

Por su parte, el Rector del CFT San Agustín, Sergio Morales, hizo un llamado a la comunidad a aprovechar esta oportunidad educativa: “Estamos enfocados en seguir desarrollando Constitución, pero desde la perspectiva formativa de carreras de la educación superior”. Además, agregó que «a toda la comunidad, independiente de la edad y el rol que tengan en la familia, los invito a conocer nuestro proyecto educativo, nuestras características y sobre todo a seguir valorando que la educación técnica es el inicio a una nueva e interesante vida”.

Galo Fernández, Obispo de Talca, expresó su satisfacción con la iniciativa: “Es una enorme alegría que una institución de iglesia pueda llegar a un lugar donde realmente hay una necesidad y poder responder a un espacio donde se abren oportunidades a las familias y los jóvenes, era un anhelo sentido”.

Esta nueva sede en Constitución refuerza el compromiso del CFT San Agustín con el desarrollo educativo y la descentralización de la formación técnica en la región, ofreciendo una oferta académica pertinente y de calidad a la comunidad.



