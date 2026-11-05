Crónica 05-11-2026

CGE avanza en extenso plan de mantenimiento preventivo para la temporada de verano 2026-2027



• La Compañía realizará casi 100 mil actividades en terreno, entre inspección de postes, infraestructura y redes y despejará 600 kilómetros lineales de vegetación.



Un exhaustivo plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas, de cara a la temporada estival 2026-2027 se encuentra desarrollando CGE, que atiende a más de 3,4 millones de clientes en 12 regiones del país, desde Arica y Parinacota hasta La Araucanía.



El Plan Verano CGE contempla a la fecha la realización de casi 100 mil actividades de mantenimiento preventivo en terreno, ejecutadas por brigadas especializadas, como equipos de control de vegetación y reemplazo de infraestructura, desde septiembre pasado entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía, abarcando toda la zona de concesión de la distribuidora.



Víctor Balbontín, director de Operaciones de CGE, señaló que “el Plan Verano CGE se enmarca en una estrategia anual de prevención, donde en la época estival, debido al aumento de temperaturas y del incremento de la demanda eléctrica en ciertas zonas, la compañía busca minimizar las interrupciones de suministro; tener una mayor coordinación con las autoridades y una atención más rápida de las emergencias en caso de que ocurran. A esto se suman las condiciones climáticas que se están anticipando particularmente para este verano, con olas de calor y posibles temperaturas extremas en algunas zonas”.



Entre las principales actividades que se están realizando se encuentra la revisión de 87.600 postes para detectar posibles hallazgos en nuestras redes. De ellos, 26.600 se encuentran en la región del Maule; 25.100 en O’Higgins; 8.700 en La Araucanía; 7.500 en Coquimbo, 6.200 en Biobío, 5.600 en la zona Metropolitana, 5.200 en Ñuble y 2.700 en la región de Valparaíso.



El despeje de vegetación cercana a las líneas eléctricas es una de las tareas que requieren mayor despliegue de personal y recursos y para esta temporada se realizarán labores de poda y tala en 600 kilómetros lineales.





