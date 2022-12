Social 21-12-2022

CGE realiza llamado para prevenir accidentes eléctricos durante las fiestas de fin de año



• El autocuidado y la utilización de elementos certificados por la SEC es clave para evitar accidentes.



CGE, compañía de distribución eléctrica que atiende a más de tres millones de clientes entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía, realizó un llamado a sus clientes para evitar accidentes eléctricos durante las fiestas de fin de año, a través de simples y prácticos consejos como; utilizar sólo luces decorativas, adornos navideños y alargadores certificados por la SEC, si va a salir de su hogar apagar todas las luces;, en las fiestas de Año Nuevo no lanzar cotillón o “challa metálica” cerca de las líneas eléctricas.



Cristian Briceño, gerente de Comunicaciones e Integración Cultural de CGE, destacó la importancia del llamado que hace la compañía en favor del autocuidado y de evitar conductas de riesgo que puedan generar accidentes con instalaciones eléctricas. Asimismo, reiteró las recomendaciones respecto al uso de alargadores y luces certificadas, como también evitar el uso cerca de las líneas eléctricas de challa o cotillón metálico en Año Nuevo.



“Queremos invitar a nuestros clientes a celebrar las fiestas de Navidad y Año Nuevo cuidando a quienes más queremos, nuestra familia, evitando las sobrecargas de enchufes, uso de alargadores y luces de navidad que no cuenten con la certificación de SEC. En Año Nuevo, no usar challa metálica bajo las líneas, ya que esto puede generar un accidente grave e interrupciones de suministro” dijo.



El ejecutivo también se refirió a otras medidas de “autocuidado” como la conducción responsable para evitar accidentes de tránsito que afecten a las personas, peatones, ciclistas o a la infraestructura eléctrica.



“Los choques a postes siguen siendo una de las principales causas de interrupciones de suministro que ha estado presente durante todo este periodo de emergencia sanitaria por pandemia. Para CGE lo más importante es la seguridad de las personas y por ello reiteramos este llamado para evitar este tipo de accidentes que además afectan la continuidad de suministro eléctrico generando un gran impacto en las comunidades”, señaló.