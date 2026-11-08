Social 08-11-2026

Chanco: Carabineros junto a la Municipalidad organizaron una Cicletada Teletón

En el ámbito de colaborar con la noble causa que une a todo Chile, la Teletón, Carabineros de la 2ª. Comisaría de Chanco, junto a la Municipalidad de la zona, gestionaron una entretenida actividad deportiva, en esta oportunidad, una "Cicletada", para potenciar e incentivar a colaborar con esta gran obra.

La actividad se realizó ayer sábado 7 de noviembre a las 10 de la mañana en la plaza de armas de Chanco, dónde se reunieron los participantes, a quienes se les entregó su identificación además de los detalles propios del recorrido.

En la instancia, se contó con la ayuda y cooperación de la ciudadanía, además del Círculo de Alguaciles de la 2ª. Comisaría de Carabineros de Chanco, liderados por su Presidente, Tulio Hernández Manríquez.

Se destacó, a su vez, que durante el desarrollo de la cicletada, para aquellos que pedalearon, se les permitió ir junto a sus mascotas y pasar un buen momento para compartir y ayudar.

