Hoy
miércoles 24 de septiembre del 2025
Policial 24-09-2025
Chanco: denuncian a concejal por presunta agresión contra su hermana
En Carabineros de Cauquenes está radicada una denuncia contra un concejal de la comuna de Chanco, como presunto agresor de su hermana, en el marco de una discusión ocurrida el lunes, en un predio agrícola familiar ubicado en Pelluhue.
La mujer denunciante, fue trasladada para constatar lesiones al Hospital de Chanco, para formalizar la denuncia en la policía uniformada.
El caso se mantiene a la espera de resoluciones sobre los pasos a seguir en la investigación, en manos de la Fiscalía de Cauquenes.
Freddy Mora | Imprimir | 135
