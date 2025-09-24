Policial 24-09-2025

Chanco: denuncian a concejal por presunta agresión contra su hermana

En Carabineros de Cauquenes está radicada una denuncia contra un concejal de la comuna de Chanco, como presunto agresor de su hermana, en el marco de una discusión ocurrida el lunes, en un predio agrícola familiar ubicado en Pelluhue.

La mujer denunciante, fue trasladada para constatar lesiones al Hospital de Chanco, para formalizar la denuncia en la policía uniformada.

El caso se mantiene a la espera de resoluciones sobre los pasos a seguir en la investigación, en manos de la Fiscalía de Cauquenes.

