Policial 15-08-2025

Chanco: PDI recuperó camioneta con encargo por robo desde balneario de Cartagena



Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Cauquenes, mientras efectuaban labores propias de su función en la comuna de Chanco, lograron ubicar un vehículo, correspondiente a una camioneta marca Ford, modelo F-150, año 2013, avaluada en 15 millones de pesos, que transitaba con placas patentes falsificadas.

A la revisión del vehículo se logró acreditar que mantenía un encargo por robo vigente, de fecha 18 de enero de este año, de la comuna de Cartagena, oportunidad en la que cinco antisociales ingresan a la casa habitación de una víctima, quien se encontraba en dicho lugar junto su grupo familiar, intimidándolos con armas de fuego, para posteriormente reducirlos y maniatarlos, tras esto los antisociales sustraen diversas especies y dos vehículos.

Con todos estos antecedentes, se logró acreditar los delitos de receptación de vehículo motorizado, siendo posible la recuperación del vehículo, como así también la detención de su conductor, quien por disposición de la fiscalía será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Chanco para la respectiva audiencia de control de detención.

