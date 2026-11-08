Deportes 08-11-2026

Chanco y Linares van por la gloria: una selección debuta y la otra busca volver al podio después de 45 años

- Una final con historia, emociones y sueños enfrentados se vivirá esta tarde, desde las 15:00 horas, en el Estadio Fiscal de Talca, donde las selecciones de Chanco y Linares disputarán el título de la serie Todo Competidor y el pasaje al Campeonato Nacional de Osorno.

El fútbol regional se prepara para vivir una jornada inolvidable. Chanco y Linares serán los protagonistas de una final que tiene ingredientes especiales: mientras los chanquinos afrontan por primera vez esta instancia en la competencia, los linarenses regresan a una definición por el título después de 45 años.

Para Linares, la cita tiene un significado histórico. La última vez que alcanzó la gloria fue bajo la dirección técnica de Osvaldo Quintana (Q.E.P.D.), cuyo recuerdo vuelve a estar presente en la antesala de esta importante definición. Ahora, una nueva generación de futbolistas tendrá la oportunidad de escribir otra página dorada en la historia del fútbol linarense.

Al frente estará Chanco, una selección que ha sabido abrirse camino hasta alcanzar una final inédita para su historia deportiva y que buscará coronar su gran campaña levantando el trofeo de campeón.

Pero no solamente estará en juego el título regional. El ganador también obtendrá el derecho de representar a la Región del Maule en el Campeonato Nacional que se disputará en Osorno, un desafío que le agrega aún más importancia al compromiso.

TODO PREPARADO PARA LA GRAN FINAL

La organización también informó la distribución de las hinchadas en el Estadio Fiscal de Talca: los seguidores de Linares ocuparán el sector de tribuna, mientras que la hinchada de Chanco se ubicará en las graderías.

El valor de la entrada será de $5.000, en una jornada que promete un gran ambiente futbolístico y el respaldo de ambas comunidades.

TAMBIÉN HABRÁ FINAL SUB 17

La programación contempla además otro atractivo encuentro. En la categoría Sub 17, Constitución y Aguas Negras de Curicó se enfrentarán por el título, completando una jornada donde el fútbol amateur de la Región del Maule tendrá a sus grandes protagonistas.

Chanco quiere hacer historia. Linares quiere recuperar una gloria que espera desde hace 45 años. Dos selecciones, dos historias y un mismo objetivo: levantar la copa y convertirse en el representante del Maule en Osorno.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo



