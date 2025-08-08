domingo 10 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 08-08-2025
    Chanco:Carabineros realizó detallada Cuenta Pública de la gestión operativa 2024
    En dependencias del Teatro Municipal de la comuna de Chanco, se realizó la Cuenta Pública del año 2024 de la Segunda Comisaría de Carabineros, en una instancia que fue liderada por el Prefecto de Linares, Coronel Fernando Osses, acompañado del Delegado Presidencial Provincial de Cauquenes, Claudio Merino, Alcalde (s) de Chanco Julio González y otras autoridades de la zona, además de representantes de la comunidad.
    Durante la exposición, se mencionó por parte del Capitán Manuel Yévenes, la cantidad total de Procedimientos Policiales desarrolladas en el año 2024, los que ascendieron a 16.170; es decir 1.348 mensuales, 44 diarios y 1,8 al día; en esta misma línea el total de aprehendidos fueron 187, dentro de ello los Delitos de Mayor Connotación social fueron 32, de los cuales destacaron los ilícitos de robos, hurtos y lesiones. El total de órdenes judiciales fueron 1.669, destacando que de esa cantidad 1.305 correspondieron a citaciones y notificaciones. Por su parte, las incautaciones de armas blancas fueron 4y 49 municiones, asimismo el total de encargos y búsqueda de vehículos fueron 2, de los 1 encontrado y con encargo.
    Dentro de las estrategias policiales y de seguridad que ejerce Carabineros en cada jornada, resaltan las fiscalizaciones y controles, las que alcanzaron la cifra total en este período de 15.191, de ellos12.934 vehiculares, 1.460 de identidad, 443 entidades bancarias y comerciales y 354 a locales de alcoholes.
    Un rol de gran importancia y valorado por la comunidad, es el arduo y sistemático trabajo desarrollado por la Oficina de Integración Comunitaria, quienes durante el año 2024 realizaron 166 actuaciones.

    Freddy Mora

    SERNAC: Farmacias Ahumada compensará a consumidores por colusión de medicamentos.
    Primer operativo conjunto nacional entre Carabineros y PDI logra más de 150 detenciones en la región del Maule y 2.135 en todo el país.
    Positiva Ronda Impacto en Retiro
    Linares: se suman accidentes de tránsito y Bomberos llama a la prevención
    Tribunal Oral en lo Penal de Linares condena a 12 años de presidio a autor de homicidio en Longaví.
