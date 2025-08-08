Policial 08-08-2025

Chanco:Carabineros realizó detallada Cuenta Pública de la gestión operativa 2024



En dependencias del Teatro Municipal de la comuna de Chanco, se realizó la Cuenta Pública del año 2024 de la Segunda Comisaría de Carabineros, en una instancia que fue liderada por el Prefecto de Linares, Coronel Fernando Osses, acompañado del Delegado Presidencial Provincial de Cauquenes, Claudio Merino, Alcalde (s) de Chanco Julio González y otras autoridades de la zona, además de representantes de la comunidad.

Durante la exposición, se mencionó por parte del Capitán Manuel Yévenes, la cantidad total de Procedimientos Policiales desarrolladas en el año 2024, los que ascendieron a 16.170; es decir 1.348 mensuales, 44 diarios y 1,8 al día; en esta misma línea el total de aprehendidos fueron 187, dentro de ello los Delitos de Mayor Connotación social fueron 32, de los cuales destacaron los ilícitos de robos, hurtos y lesiones. El total de órdenes judiciales fueron 1.669, destacando que de esa cantidad 1.305 correspondieron a citaciones y notificaciones. Por su parte, las incautaciones de armas blancas fueron 4y 49 municiones, asimismo el total de encargos y búsqueda de vehículos fueron 2, de los 1 encontrado y con encargo.

Dentro de las estrategias policiales y de seguridad que ejerce Carabineros en cada jornada, resaltan las fiscalizaciones y controles, las que alcanzaron la cifra total en este período de 15.191, de ellos12.934 vehiculares, 1.460 de identidad, 443 entidades bancarias y comerciales y 354 a locales de alcoholes.

Un rol de gran importancia y valorado por la comunidad, es el arduo y sistemático trabajo desarrollado por la Oficina de Integración Comunitaria, quienes durante el año 2024 realizaron 166 actuaciones.



