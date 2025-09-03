Opinión 03-09-2025

¿Chao préstamo?



Francisco Castañeda

Economista y académico U. Central



La propuesta “Chao Préstamo” del candidato Kast ha generado fuerte debate. La discusión sobre eliminar el préstamo reembolsable al FAPP (fondo autónomo de protección previsional) tiene dudosa viabilidad técnica. El esquema actual vigente (ya aprobado por ley) y la propuesta de Kast buscan el mismo objetivo de mejorar las pensiones actuales sin perjudicar a los futuros jubilados. El desacuerdo es en la definición de la fuente de financiamiento; actualmente recaerá en parte sobre los propios trabajadores (vía préstamo de sus cotizaciones), mientras que Kast plantea trasladarla al Estado (vía recortes fiscales y/o emisión de deuda).

El préstamo previsional reembolsable usa parte de las cotizaciones nuevas para mejorar ya las pensiones actuales, a cambio de una devolución futura a quienes aportaron (el préstamo se transforma en un bono con garantía estatal). Esto permite subir de inmediato las jubilaciones sin requerir un gasto fiscal inmediato ni nuevos impuestos. En cambio, la alternativa de Kast propone recortes fiscales y/o más deuda para pagar las pensiones aumentadas. Pero esto podría gatillar más déficits fiscales y más deuda pública al tener que discutirse anualmente en la ley de presupuesto con los riesgos de politización extrema.

A la crítica de Kast de que el actual mecanismo sería deuda pública encubierta, el FAPP está fuera del perímetro fiscal (es autónomo), por tanto, su deuda no se contabiliza en el gobierno central. Además, si la sustentabilidad financiera estuviera en riesgo, la ley considera ajustes paramétricos incluyendo reducciones de beneficios en las pensiones.



