Opinión 18-03-2023

Chat GPT: Qué es y sus principales aplicaciones

Andrés Cardemil, CEO y fundador de HumanNet



Sin duda, la tecnología y la inteligencia artificial están avanzando con mucha rapidez. De hecho, la plataforma gratuita Chat GPT, desarrollada por OpenAI, está dando mucho que hablar en el último tiempo. En efecto, OpenAI es una organización de investigación en el campo de la Inteligencia Artificial con sede en San Francisco, Estados Unidos. Entre sus fundadores está Elon Musk.

Pero ¿de qué se trata y cómo funciona el Chat GPT? y ¿qué alcances puede llegar a tener en nuestra vida diaria? Son sólo algunas de las preguntas que trataremos de responder en esta columna.

En primer lugar, el Chat GPT es uno de los sistemas de chat con Inteligencia Artificial más avanzados que se ha desarrollado hasta ahora. La sigla GPT corresponde a Generative Pre-trained Transformer, es decir, un modelo de lenguaje generativo.

En efecto, su diseño le permite generar texto mediante un proceso de aprendizaje automático, considerando para ello grandes volúmenes de información y datos. Además, puede llevar a cabo conversaciones fluidas y de manera natural en diversos idiomas, siendo capaz de responder preguntas y entregar recomendaciones a las personas con las que interactúa.

Para acceder a él basta crear una cuenta de usuario en la página web chat.openai.com. Una vez registrado, la persona puede comenzar a realizar sus consultas y el sistema responderá a la brevedad.

Si bien puede suceder que algunas de las preguntas no sean respondidas adecuadamente, hay que entender que se trata de una herramienta tecnológica que puede ir perfeccionándose en el tiempo, y ser de gran ayuda para las personas y organizaciones. De hecho, gran parte de la información que usa para generar respuestas complejas provienen de libros, noticias, artículos y conversaciones, entre otras fuentes.

En el fondo, este modelo de lenguaje se podría emplear perfectamente para generar textos como, por ejemplo, artículos, historias o respuestas a consultas. También podría utilizarse en Chatbots con el fin de llevar conversaciones en forma natural con las personas. Además, y debido a que puede entender el contexto y la intención frente a las preguntas que recibe, mejoraría la precisión de los sistemas de búsqueda de información. Finalmente, esta herramienta podría servir para perfeccionar el procesamiento del lenguaje en diferentes aplicaciones como, por ejemplo, aquellas relacionadas con la traducción automática.

A nivel de sectores o áreas, este sistema podría emplearse en el área de soporte a clientes mediante un Chatbot que entregue información útil y rápida a quienes visiten el sitio de una organización, evitando así que las personas pierdan tiempo y, a la vez, contribuyendo a que mejoren su experiencia de navegación.

Lo mismo, se podría hacer en el sector financiero aclarando dudas y solucionando problemas con eficiencia y rapidez.

A nivel de comercio electrónico, el Chat GPT sería de gran utilidad proveyendo información, a los potenciales compradores, sobre los productos disponibles en una determinada tienda o portal de ventas en línea.

En Educación, podría generar contenido educativo según las necesidades de cada alumno.

En el área de la Salud, ayudaría a elaborar informes médicos y resumir fichas clínicas de los pacientes en un plazo corto de tiempo. Y así sucesivamente.

La transformación en todos los campos de la actividad humana es inevitable. Tal vez, desconocemos aun el nivel de profundidad que irá adquiriendo esta enorme transformación. Los datos, la información y el conocimiento están disponibles ya, y hace rato. Ni siquiera importará mucho en el futuro "tener la info", porque eso lo proveerán los bots y la Inteligencia Artificial. La clave ya no serán las respuestas, si no que las personas y los profesionales en general deberán entrenarse y prepararse para saber cómo hacer las preguntas correctas, pues al igual que en filosofía es la pregunta adecuada la que orienta la búsqueda del conocimiento que requerimos.