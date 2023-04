Opinión 14-04-2023

Chile: Avancemos en Seguridad Turística



Daniela Guarda Martínez, Directora de la Ingeniería en Turismo y Hotelería en la Universidad Andrés Bello, Sede Viña del Mar





La seguridad es un factor clave para el turismo en cualquier país, y Chile no es la excepción. La seguridad puede ser un factor determinante para que ellos decidan visitar o no un destino, y el impacto de la delincuencia y la violencia en este rubro puede ser significativo.



En primer lugar, la delincuencia puede generar intranquilidad para los turistas que visitan este país. Según una encuesta realizada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), este problema es una de las principales preocupaciones de los visitantes extranjeros que llegan a Chile. En particular, los turistas están por lo general alarmados por el robo de pertenencias personales, como carteras y teléfonos móviles, así como por la seguridad en el transporte público.



Además, la violencia en las calles y los disturbios pueden tener un impacto significativo en el turismo. Durante las protestas sociales que tuvieron lugar en Chile en 2019, muchos turistas cancelaron sus viajes al país debido a la desconfianza en los temas relativos a la seguridad. Según la Subsecretaría de Turismo de Chile, este sector en el país disminuyó en un 10% durante el mes de octubre de 2019, en comparación con el mismo mes del año anterior, debido a las protestas y la violencia.



Por otro lado, la seguridad también puede tener un impacto positivo en el turismo. Un informe de la Organización Mundial del Turismo (OMT) señala que la seguridad es uno de los principales factores que influyen en la elección de un destino turístico. Chile ha sido reconocido constantemente como uno de los países más seguros de América Latina, y esto puede ser un indicador que atraiga a los turistas a visitar el país.



Para mejorar la seguridad en el turismo en Chile, es necesario que se tomen medidas para prevenir la delincuencia y la violencia, así como para fortalecer la adecuada protección en el transporte público. Las campañas de concientización dirigidas a los turistas y la capacitación de los trabajadores del rubro en esta materia también pueden ser útiles para mejorar la confianza de quienes arriban al país. En conclusión, que las personas se sientan tranquilas durante sus estadías de estudios, de trabajo o en sus vacaciones, son claves para el turismo en Chile, y puede tener tanto un impacto positivo como negativo en la industria. Es importante que se tomen medidas efectivas para evitar por ejemplo los delitos en el transporte público, mejorando los entornos y la información que recibe el turista en los destinos que va a conocer. Cuando el visitante realiza un viaje se quiere desconectar y su objetivo siempre será disfrutar.



Los responsables del desarrollo turístico tienen que buscar soluciones prácticas para poder controlar y gestionar los riesgos existentes. Solo así se podrá garantizar un futuro próspero para la industria turística en Chile.