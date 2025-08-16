Agricultura 16-08-2025

Chile avanza hacia la certificación fitosanitaria 100 % digital con China



- Este importante hito posiciona a Chile entre los pocos países que cuentan con certificación fitosanitaria electrónica con China.





El Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, dio un paso decisivo hacia la modernización de la certificación fitosanitaria, al poner en marcha con éxito un plan piloto de intercambio electrónico sin papel con la República Popular China. Esta iniciativa permitirá concretar un sistema 100% digital con uno de los principales socios comerciales de Chile, que concentra aproximadamente el 25% de nuestras exportaciones agrícolas. Con este avance, Chile se posiciona entre los países líderes a nivel mundial en certificación electrónica fitosanitaria, reforzando la eficiencia, seguridad y trazabilidad de sus operaciones de comercio internacional.



El Director Nacional (s) del SAG, Rodrigo Sotomayor, destacó que “durante la gira asiática que realizamos en mayo de este año, el Ministerio de Agricultura se comprometió a trabajar de manera conjunta y coordinada con la Administración General de Aduanas de China para implementar la certificación electrónica fitosanitaria en modalidad paperless a partir del 1 de noviembre. Así lo hemos hecho, y el inicio exitoso de este plan piloto es una muestra concreta de ese avance”, destacó.



“Este hito posiciona a Chile como uno de los pocos países del mundo que cuenta con certificación electrónica fitosanitaria con China, lo cual es clave para nuestras exportaciones estratégicas, especialmente de cerezas, uvas y ciruelas, cuyo principal destino es precisamente el mercado chino”, agregó la autoridad.



Desde 2019, el SAG ha mantenido un crecimiento sostenido en la implementación de acuerdos de certificación electrónica fitosanitaria (ePhyto) en modalidad sin papel (paperless), abarcando productos hortofrutícolas —incluidos granos y flores—, productos forestales y material de reproducción vegetal como semillas, bulbos y plantas.



Actualmente, el SAG realiza intercambios electrónicos sin papel con 42 países, generando cerca de 143.000 certificados electrónicos anuales, lo que representa aproximadamente el 75% del total de certificados emitidos a través del sistema “Multipuerto”.



Además de fortalecer la trazabilidad y la confianza sanitaria en el comercio internacional, esta modalidad beneficia directamente al sector exportador chileno al simplificar procesos logísticos y administrativos, reducir costos operacionales y acelerar los tiempos de despacho.



Con estos avances, el SAG reafirma su compromiso con la transformación digital del Estado, posicionando a Chile como un país pionero en innovación fitosanitaria y facilitación del comercio exterior, en línea con los más altos estándares internacionales de eficiencia, transparencia y sostenibilidad.





