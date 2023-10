Opinión 21-10-2023

Chile cae en el ranking de libertad económica

Dr. Jaime Vásquez Gómez, investigador del Centro de Investigación de Estudios Avanzados (CIEAM), académico del Magíster en Ciencias de la Actividad Física de la Universidad Católica del Maule (UCM), e investigador del Consorcio de Investigación ELHOC y Grupo de Estudios en Educación, Actividad Física y Salud (GEEAFyS).



La mejor posición en el ranking fue el año 2010 donde Chile ocupó el séptimo lugar. En el año 2020 estábamos en el puesto 24, y en el año 2021 caímos al lugar 30 según el reciente reporte anual del Fraser Institute de Canadá (2023). Si bien nuestro país aún está en el primer cuartil de libertad económica, también está a 12 puestos del segundo cuartil.

En comparación a los países con menor libertad, los con mayor libertad económica tienen mayor ingreso per cápita, el 10% más pobre tiene mayores ingresos, menor tasa de pobreza, mayor esperanza de vida, menor tasa de mortalidad infantil, mayor progreso social, mayor índice de felicidad. Se debe enfatizar que detrás de todos estos indicadores hay personas que se benefician en su desarrollo.

Es necesario promover la inversión nacional y extranjera, reducir los impuestos a los pequeños, medianos y grandes emprendedores, reducir el gasto fiscal y la deuda pública en relación al Producto Interno Bruto (PIB), hacer eficiente la redistribución del gasto estatal, crear un círculo virtuoso entre prestadores de servicios y proveedores, etc., para así favorecer el crecimiento económico. Tanta es la importancia de esta variable que algunos economistas argumentaban que si Chile crecía sostenidamente en torno al 5% del PIB al año el país sería desarrollado en un plazo de 20 años aproximadamente.

Chile debe reanudar el camino del progreso y no mirar con lejanía a países que han avanzado en sentido inverso como es el caso de Argentina y Bolivia-Venezuela que están en los últimos lugares (158 y 165) y cuartil (4) del ranking de libertad económica con todos los problemas de desarrollo humano que aquello implica.

Políticas y mociones que frenen el crecimiento económico terminarán perjudicando a quienes precisamente queremos ayudar, como son los sectores más vulnerables del país.