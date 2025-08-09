Hoy
sábado 09 de agosto del 2025
Nacional 09-08-2025
Chile condenó decisión de Israel de invadir y ocupar la Ciudad de Gaza
El Gobierno de Chile expresó este viernes su "más enérgica condena" a la decisión del Gabinete de Seguridad de Israel de aceptar la propuesta del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y autorizar la invasión de la Ciudad de Gaza, que está bajo un sangriento asedio militar desde hace casi dos años.
Israel aprobó plan militar de Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza
A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores señaló que "la ocupación de la Ciudad de Gaza (es una) medida que contraviene gravemente el derecho internacional y que amenaza con profundizar la crisis humanitaria, política y de seguridad en la región".
"La posible consolidación de una ocupación total sobre Gaza podría empujar a cerca de 2 millones de personas a condiciones extremas de vulnerabilidad, en un contexto de devastación de la infraestructura civil, escasez crítica de insumos básicos, y daño ambiental severo y persistente", advirtió.
