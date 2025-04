Deportes 02-04-2025

Chile da inicio a los Juegos Deportivos Escolares 2025

- La gran fiesta del deporte escolar convocará a 200 mil alumnas y alumnos de todo el país, con la ilusión de clasificar al Sudamericano de Brasil. Natalia Duco será la embajadora de la competencia.

El Estadio Nacional fue el escenario perfecto para la realización del lanzamiento oficial de los Juegos Deportivos Escolares 2025, evento organizado por el Ministerio del Deporte y ejecutado por el Instituto Nacional de Deportes (IND) en colaboración con el Ministerio de Educación, instancia que marca el inicio de una nueva versión del torneo escolar más importante del país.

El acto contó con la participación del ministro del Deporte, Jaime Pizarro, la subsecretaria del Deporte, Emilia Ríos, el director del IND, Israel Castro, además de representantes de la comunidad deportiva escolar.

El Ministro del Deporte, Jaime Pizarro, destacó la gran cantidad de comunas que serán parte de este evento, que permitirá abarcar un mayor número de participantes. Asimismo, señaló que “esperamos que sean muchos los establecimientos educacionales que se puedan sumar desde las etapas comunales y regionales para así llegar a la final nacional, que podría permitirles llegar a Brasilia para vivir la experiencia de una final sudamericana. Los Juegos Deportivos Escolares son una instancia que permite a las y los jóvenes compartir, integrarse, trabajar en equipo y representar a su colegio, región y a su país, y un semillero de nuevas promesas deportivas.

Por su parte, el Director del Instituto Nacional de Deportes, Israel Castro, precisó que “partimos con 100.000 jóvenes en el año 2022. Y para este año vamos a tener 200.000 escolares en estos juegos que organiza el Instituto Nacional de Deportes. Creemos que es una gran noticia y nos va mostrando el avance del deporte y la actividad física en aquellas personas que serán el futuro de nuestro país. Así que estamos muy contentos de este lanzamiento y muy expectantes también de lo que va a pasar."

El certamen involucra a establecimientos municipales, subvencionados y particulares, congregando en 13 disciplinas a 200 mil de jóvenes en las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Juveniles.