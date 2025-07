Nacional 09-07-2025

Chile en alerta: Trump anunció un arancel del 50% al cobre

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes un arancel del 50% al cobre e indicó que contempla otro de hasta el 200% para los productos farmacéuticos si sus fabricantes no se instalan en Estados Unidos.

En su reunión de gabinete, la sexta desde que inició su segundo mandato el pasado 20 de enero, el líder republicano comunicó sin precisar los detalles ese nuevo gravamen para el cobre, que sigue a los similares aplicados ya para el acero y el aluminio.

Este anuncio golpea a Chile, el mayor productor del mundo del metal rojo. Según el último informe del Banco Central, la economía chilena tuvo un importante impulso en mayo gracias, precisamente, a "una mayor extracción de cobre".

Trump amenazó además a las farmacéuticas si estas no deciden ubicarse en el país para evitar precisamente el pago de aranceles.

"Les daremos aproximadamente un año, un año y medio, para venir. Después se les aplicarán aranceles si tienen que traer productos farmacéuticos, medicamentos y otros artículos. Se les aplicará un arancel muy alto, de aproximadamente el 200%", sostuvo.

El presidente republicano criticó que administraciones anteriores permitieran la deslocalización de esa industria.

"Todos se fueron. Se fueron a otros lugares porque la gente en esta sala permitió que sucediera. Y yo no lo permito. La gente en esta sala no permite que suceda", añadió ante los miembros de su Ejecutivo.