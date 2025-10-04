Nacional 04-10-2025

Chile entre los 10 mejores destinos del mundo para jubilarse en el extranjero: ¿En qué lugar está?

Chile está dentro de los siete países de Latinoamérica que figuran entre los 20 mejores destinos para jubilarse en el extranjero, de acuerdo al informe Global Retirement Report 2025. Global Citizen Solutions, autora del informe, indicó que a medida que crece el deseo de vivir en el extranjero, también aumenta la importancia de la seguridad y la integración a largo plazo. "El 93% de los países ofrecen ahora vías claras para obtener la ciudadanía, y casi todos permiten la doble nacionalidad, lo que garantiza que los jubilados puedan echar raíces y preservar su identidad original", dice Patricia Casaburi, directora ejecutiva de Global Citizen Solutions.

El Informe Global de Jubilación clasifica 44 países que ofrecen visas de ingresos pasivos o residencia para jubilados, evaluados con 20 indicadores agrupados en seis subíndices. El índice evalúa seis áreas clave para jubilados en el extranjero: procedimiento (trámites y visas), ciudadanía y movilidad (camino a la ciudadanía y pasaporte), economía (ingresos, precios y costo de vida), optimización fiscal (sistema y beneficios tributarios), calidad de vida (salud, clima y ambiente) y seguridad e integración (seguridad, aceptación de migrantes y dominio del inglés). Uruguay el mejor, Chile segundo lugar de Latam Después de Portugal (puntaje de 92,61), Mauricio (89,24) y España (88,52), que son los mejor clasificados en el mundo, Uruguay aparece como el cuarto mejor país del mundo para jubilarse en el extranjero con una puntuación de 88,05. Ese último lidera en el subíndice de procedimiento (10), que tiene en cuenta los tiempos de procesamiento de las solicitudes, la inclusión familiar, la duración de la visa y renovación. Uruguay también destaca en optimización fiscal (3º) y calidad de vida (6º), mientras que se ubica en posiciones medias en ciudadanía y movilidad (12º) y seguridad e integración (11º). Su punto débil es el subíndice de economía (33º), que tiene en cuenta factores como los requerimientos de ingresos, los precios de aplicación y el costo de vida en general.

