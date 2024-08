Agricultura 15-08-2024

Chile exporta melones a Brasil y fortalece relaciones comerciales con la importación de paltas

- Gracias al trabajo del SAG, se facilitó el comercio agrícola, permitiendo que Brasil disfrute de melones chilenos mientras Chile ha respondido a su creciente demanda de paltas, convirtiéndose en uno de los mayores consumidores mundiales.



El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile anuncia la próxima apertura de mercado para los melones (Cucumis melo) a Brasil, tras la publicación de la Ordenanza SDA/MAPA N°1.160, que establece los requisitos fitosanitarios para la exportación de este fruto. Este logro es resultado de negociaciones iniciadas en el año 2019, cumpliendo con normativas del Ministerio de Agricultura de Brasil, las cuales culminaron a fines de abril de 2024, cuando el SAG recibió los resultados del Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) donde se establecieron los requisitos fitosanitarios, incluyendo inspección y análisis de muestras.



Paralelamente, los organismos sanitarios de ambos países han logrado avances en las negociaciones para el envío de paltas Hass desde Brasil a Chile, abriendo nuevas oportunidades comerciales y fortaleciendo los lazos comerciales.



El Ministro de Agricultura de Chile, Esteban Valenzuela, junto al Director Nacional del SAG, José Guajardo Reyes, destacaron la importancia de este hito para el sector agrícola chileno. "La apertura del mercado brasileño para nuestros melones representa un gran avance y una oportunidad significativa para nuestros productores. Esto es fruto del trabajo conjunto y la cooperación técnica sostenida entre ambos países," señaló el Ministro Valenzuela.



Mientras que el Director Nacional del SAG, José Guajardo Reyes, señaló que: “Brasil es un gran consumidor y productor de melones, especialmente en las regiones del Nordeste como Rio Grande do Norte y Ceará, que producen variedades populares como el melón amarillo, Cantalupo y Galia. Los melones chilenos, reconocidos por su alta calidad y excelente sabor, encuentran un mercado receptivo en Brasil, lo que representa una gran oportunidad para productores chilenos”.



Avances en la importación de paltas brasileñas



El creciente consumo de palta en Chile ha creado una gran oportunidad para la importación de este fruto desde Brasil. Un estudio de la consultora iQonsulting sostiene que Chile es actualmente uno de los mayores consumidores de palta en el mundo. Los chilenos han pasado de consumir 2 kg por habitante al año 2000 a 8,2 kg per cápita en 2023, lo que significa un alza de más de 400%. Para satisfacer esta alta demanda, Chile y Brasil han avanzado significativamente en las negociaciones para la importación de paltas (Persea americana), para lo cual se ha acordado un Plan de Trabajo que incluye el envío y revisión de un borrador, su versión consolidada, la emisión de la resolución exenta y la consulta pública, para lograr esta norma a fines de septiembre o inicios de octubre del presente año.



En julio de 2023, una delegación del SAG revisó el proceso productivo y las medidas fitosanitarias en Brasil, enviando luego comentarios y solicitando definiciones adicionales. En abril de 2024, Brasil confirmó que el proceso avanzaba según lo previsto y se comprometió a monitorear plagas con trampas de feromonas y a implementar medidas para evitar la introducción de plagas cuarentenarias.



La cooperación permanente entre Chile y Brasil en estas áreas refleja el compromiso mutuo por fortalecer los lazos comerciales y asegurar el intercambio de productos agrícolas de alta calidad. La posibilidad de exportación de melones chilenos y la importación de paltas desde Brasil no solo beneficiarán a los productores de ambos países, sino que también ofrecerá a los consumidores y consumidoras una mayor variedad de productos frescos y saludables.