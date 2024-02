Social 07-02-2024

Chile fue el país de la región cuyos talentos mostraron mayor conformidad con su sueldo en el balance 2023



El estudio “Balance 2023 y expectativas 2024”, elaborado por el portal de empleos Laborum, reveló que el 16% de los talentos del país es muy optimista respecto del 2024 y el 14% espera cambiar de trabajo durante este período.





Los talentos de Chile (49%) fueron los que se mostraron más conformes con su sueldo el año pasado, seguidos de Argentina (39%) y Panamá (37%), de acuerdo al estudio “Balance 2023 y expectativas 2024” del portal de empleos Laborum. La investigación mostró que los talentos más disconformes con su ingreso mensual son los de Perú (67%), Ecuador (64%) y Panamá (63%).

Los trabajadores que se declararon disconformes con su sueldo en Chile en 2023 llegaron al 53%, la menor cifra de la región, junto a Argentina (61%).



En el estudio participaron 20.476 personas trabajadoras de Chile, Argentina, Ecuador, Panamá y Perú. De ellas, 6.006 son de Chile, en un análisis que exploró la percepción del año laboral que pasó y lo que se espera del período que recién comienza.



En este sentido, ante la pregunta ¿Qué porcentaje de aumento de sueldo pedirían los chilenos?, el 31% de los talentos locales respondió que pediría entre 15%-20% de aumento, mientras el 26% entre 20%-40% y el 24% de 10% a 15%.





Casi la mitad de los talentos chilenos no piensa cambiar de trabajo



El estudio del portal de empleos Laborum exhibió también que que el 47% de los talentos nacionales “no considera cambiar de trabajo”, el 42% “lo está analizando” y el 11% sí buscaría una nueva plaza laboral, ya que “no está cómodo en su trabajo actual”.

















El 55% de los talentos chilenos espera conseguir trabajo el 2024



Respecto de las expectativas laborales que tienen las personas trabajadoras chilenas para el 2024, el estudio mostró que el 55% espera “conseguir trabajo y dejar de estar desempleado”, el 16% “es muy optimista” respecto del año y el 14% “espera cambiar de trabajo” durante el actual período.



Una mayoría de los talentos locales (66%) reveló que piensa hacer algún curso o capacitación durante el 2024, mientras el 34% respondió que esa posibilidad no está en su horizonte



La mayoría de los talentos está trabajando en modo presencial



A propósito del modo en que los talentos trabajan en la actualidad, el estudio de Laborum mostró que el 77% de los encuestados en Chile lo hace en modo presencial, el 15% en formato híbrido y 8% de manera remota, lo que refleja que ese tipo de modalidad laboral, que explotó durante la pandemia del coronavirus, está en retirada en la actualidad. En 2021, el trabajo remoto alcanzaba al 15,08%, mismo porcentaje que el modo híbrido, mientras el presencial era de 69,83%. En 2022, la misma encuesta en Chile mostraba que el 75,29% trabajaba en forma presencial, el 16,86% lo hacía de manera híbrida y el 7,84% en modalidad remota.





¿Cuán conformes están los trabajadores con su puesto laboral?



El estudio de Laborum indagó también en la evolución comparativa de la conformidad de los talentos chilenos con su trabajo como balance del año pasado y de cara al 2024. El 46% de los consultados dijo “estar conforme” en 2023, lo que superó las cifras de 2022 (40%) y 2021 (38%). Las cifras de quienes no están conformes en su puesto laboral ha venido bajando progresivamente: del 62% de 2021, al 60% en 2022 y 54% en 2023.



En cuanto a la conformidad de los talentos con su trabajo a nivel regional, el país donde se muestran más conformes es en Perú (48%), seguido de Chile (46%), Ecuador (45%), Argentina (44%) y Panamá (39%). En cuanto a la disconformidad con su puesto laboral, la lista la encabeza Panamá (61%), seguido de Argentina (56%), Ecuador (55%), Chile (54%) y Perú (52%).



Ante la pregunta ¿Cumplieron los chilenos sus objetivos laborales durante el último año?, el 66% dijo que sí y el 34% que no. En cuanto a ¿Qué logros alcanzaron en lo laboral durante el 2023?, el 51% de los encuestados dijo que “consiguió el trabajo que quería”; el 27% logró “un aumento de sueldo” y el 20% refirió “otro logro”.