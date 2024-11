Opinión 08-11-2024

Chile: Hacia el Liderazgo en Innovación



Patricio Martínez R.

Gerente General de SAP Chile.





Recientemente se dio a conocer el Índice Global de Innovación 2024, que posiciona a Chile como el segundo país más innovador de América Latina, sólo detrás de Brasil. Este logro resalta nuestro compromiso con la innovación, a pesar de los desafíos en desarrollo económico, digitalización y sostenibilidad. Sin embargo, aún enfrentamos obstáculos significativos. La transformación empresarial mediante habilitadores digitales es clave para asegurar que los beneficios de la innovación lleguen a todos los sectores.

La digitalización ha permitido a la minería optimizar la cadena de suministro y reducir costos, mientras que el retail ha visto mejoras de eficiencia superiores al 30% gracias a soluciones de análisis de datos. Pero más allá de estos logros individuales, la tecnología tiene el potencial de mejorar la vida de las personas y promover un desarrollo sostenible. Andrew McAfee, en More From Less, subraya que “la tecnología nos está permitiendo obtener más de menos; más bienestar, más satisfacción de necesidades y una mayor eficiencia en el uso de recursos naturales.” Chile tiene una gran oportunidad de aplicar esta visión para fortalecer la economía sin comprometer los recursos naturales, en beneficio de generaciones futuras.

La inteligencia artificial (IA) desempeña un papel crucial en esta transformación. Su adopción ha crecido no solo en grandes corporaciones, sino también en pequeñas y medianas empresas, lo que demuestra que la innovación es accesible para todos. Nuestro rol ha sido clave en la modernización de industrias como la minería y el retail, no solo optimizando procesos sino también creando nuevos modelos de negocio y oportunidades de crecimiento.

Chile tiene la oportunidad de consolidarse como líder regional en innovación. Con políticas públicas que fomentan el emprendimiento y la inversión en tecnología, el sector privado debe seguir colaborando con instituciones académicas para desarrollar soluciones a desafíos globales como el cambio climático y la sostenibilidad. El futuro de la innovación en Chile depende de nuestra capacidad para adaptarnos rápidamente, invertir en habilidades digitales y garantizar que la transformación digital beneficie a todos.