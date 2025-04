Opinión 23-04-2025

Chile necesita cambiar el relato cultural sobre el emprendimiento

Claudio Olmedo, cofundador de Acción Global

En Chile, muchas personas sueñan con emprender, pero pocas se atreven a dar el salto. No es solo por falta de recursos o conocimientos, sino porque desde pequeños absorbemos un relato que asocia el emprendimiento con ambición desmedida, egoísmo o abuso de poder. Crecer con la idea de que el empresario es un aprovechador o el dinero es algo sucio, deja una huella que más tarde se traduce en inseguridad, culpa o incluso autosabotaje.

He visto personas con ideas brillantes y gran capacidad, frenarse justo antes de avanzar porque, en el fondo, emprender chocaba con lo que aprendieron a pensar sobre el éxito. Esa contradicción interna pesa más que cualquier obstáculo externo. Si alguien cree que ganar dinero lo convierte en “una mala persona” o que vender es algo indigno, inevitablemente encontrará formas de fracasar, incluso con las mejores oportunidades delante.

Cambiar este relato cultural no es tarea fácil, pero es urgente. Necesitamos dejar de juzgar el deseo de mejorar la calidad de vida o construir algo propio como un acto egoísta. Emprender, cuando nace desde la convicción y la coherencia, es una forma de generar valor, no solo para uno mismo, sino para otros también.

No se trata de idealizar el emprendimiento, sino de dejar de demonizarlo. Y para eso, debemos atrevernos a revisar las ideas que nos contaron sobre el dinero, el éxito y el crecimiento. A veces, el mayor acto de libertad es pensar distinto.