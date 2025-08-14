jueves 14 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Opinión 14-08-2025
    Chile y el espejismo del sueldo promedio
    Publicidad 12
    Señor Director:

    El sueldo promedio en Chile, cercano a $900 mil mensuales, parece una buena noticia, pero esconde una realidad distinta cuando se mira más de cerca. La cifra que mejor refleja la situación es el ingreso mediano, de poco más de $600 mil: la mitad de los trabajadores gana eso o menos.
    Esta diferencia muestra la profundidad de las brechas salariales en el país. Regiones como Valparaíso o el sur registran ingresos muy por debajo de la capital, donde se concentran los empleos mejor pagados. A ello se suman desigualdades por género, que mantienen a las mujeres en desventaja, y por tipo de ocupación, con trabajadores por cuenta propia muy lejos de los salarios del sector público.
    Mirar solo el promedio es como contemplar una foto retocada: oculta los matices que definen la realidad. El desafío es claro: cerrar las brechas con políticas que fortalezcan el desarrollo regional, generen empleos de calidad y den oportunidades a quienes hoy están en el extremo más bajo de la escala salarial.
    Manuel Cea, director de carrera Administración de Empresas UNAB Sede Viña del Mar


    Freddy Mora | Imprimir | 83

    Otras noticias

    El impacto de las falsificaciones en la estabilidad económica
    El impacto de las falsificaciones en la estabilidad económica
    Modernización y digitalización para agilizar la permisología
    Modernización y digitalización para agilizar la permisología
    WhatsApp y el secuestro de nuestra voz interior
    WhatsApp y el secuestro de nuestra voz interior
    Debates políticos con ausencia de Educación
    Debates políticos con ausencia de Educación
    88° Aniversario Diario El Heraldo Fundado el 29 de agosto de 1937
    88° Aniversario Diario El Heraldo Fundado el 29 de agosto de 1937
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para